البسطي يتصدر قائمة المُلاك منفرداً

تدور منافسة قوية بين المدربين والفرسان في مضمار جبل علي خلال 3 سباقات منذ انطلاقة الموسم، حيث تساوى أفضل المدربين والفرسان في عدد مرات الفوز بالمركز الأول، بينما انفرد محمد خليفة البسطي بصدارة قائمة المُلاك بفارق كبير بفضل حصوله على 5 انتصارات في المركز الأول، وشاركت 22 خيلاً للبسطي حتى الآن.

ونجحت في تحقيق أفضل النتائج بوصولها لمركز الصدارة 5 مرات والوصافة مرتين والمراكز من الثالث للخامس مرة واحدة والمركز السادس مرتين. وحصلت خيول البسطي على مجموع جوائز نقدية 316 ألفاً و350 درهماً كأعلى الجوائز حتى الآن.

الفرسان

ويتصدر باتريك دوبس قائمة الفرسان في المضمار العائلي حتى الآن بفارق أفضلية المركز عن منافسه القوي باتريك كوستجراف، ولكل منهما 4 انتصارات في المركز الأول، بينما يتقدم دوبس بحصوله على المركز الثاني مرتين وكوستجراف حصل عليه مرة واحدة، وأقرب منافس لهما رويستون فرنش الذي تصدر مرتين، وحصد المركز الثاني 3 مرات.

المدربون

يتشارك 3 مدربين في صدارة القائمة برصيد 4 انتصارات لكل منهم، وهم دووغ واتسون وعلي راشد الرايحي وسالم بن غدير، ويتقدم دووغ واتسون في المركز الأول بفارق أفضلية المركز الثاني الذي حققه 3 مرات مقابل مرتين للرايحي، الذي يتقدم عن منافسه سالم بن غدير، وتبدو المنافسة قوية بين الثلاثي واتسون والرايحي وبن غدير، وربما يفض السباق الرابع الجمعة المقبل الارتباط بينهم والتساوي في عدد مرات المركز الأول.