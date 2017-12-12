«مواهب» و«حوافز» بطلا سباقي «نيز دور» و«شيك مان»

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، في حفل مضمار نادي أبوظبي للفروسية أول من أمس، الذي تكون من 6 أشواط، وذلك بتتويج مواهب وحوافز بلقب سباقي «نيز دور» و«شيك مان» على التوالي، لتصبح الثنائية الثانية لخيول صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في حفل واحد خلال الموسم الحالي.

وقد كرم الفائزين بالأشواط الستة عقب كل شوط، عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة عدد من ملاك الخيول.

منافسة

جاء تتويج «حوافز» بعد منافسة قوية مع 16 خيلاً في سباق «شيك مان» للمبتدئه في الشوط الأول، لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، بقيادة الفارس تاج اوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقطعت السباق في زمن قدره 1:32:72 دقيقة.

وفي الشوط الرابع على لقب سباق نيز دور لمسافة 1600 متر، حققت خيول صاحب السمو رئيس الدولة الفوز بالمركزين الأول والثاني، بعد مشاركة 5 خيول فقط وبلغت قيمة جوائزه المالية 95 ألف درهم، ونال «مواهب» اللقب في زمن قدره 1:44:56 دقيقة بقيادة تاج أوشي واشراف إيريك ليمارتنيل.

الشوط الثاني

توج في الشوط الثاني من سباق جي وز للتكافؤ لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة الذي شارك فيه 14 خيلاً، بقيمة جوائز مالية 90 ألف درهم «باثواي تو أونر» لسعود الرئيسي ومسعود محمد بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

والذي قطع السباق في زمن قدره 1:23:80 دقيقة، أما في الشوط الثالث لسباق بيبي دو كارير «تكافؤ» لمسافة 1600 متر بمشاركة 7 خيول البالغ قيمة جوائزه المالية 100 ألف درهم، فقد اكتسح السباق وحاز على المركز الأول المهر الترياق من إسطبلات العجبان بقيادة سام هتشكوت وإشراف عبد الله الحمادي، وقطع بيبي المسافة في 1:44:18 دقيقة.

الشوط الخامس

أما في الشوط الخامس لسباق كأس الوثبة ستايلونز برعاية المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة الذي شارك فيه 14 خيلا، لمسافة 2200 متر والبالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، ذهب فيه اللقب إلى «بي إف مغادر» لإبراهيم الحضرمي، بقيادة تاج أوشي وإشراف ابراهيم الحضرمي والذي قطع مسافة السباق في 2:30:79 دقيقة.

كما توج عجاج بلقب الشوط السادس والأخير في الحفل لسباق داماس للمبتدئات لمسافة 2200 متر بمشاركة 16 خيلا، والبالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، لسعادة عبد الله بخيت مرشد بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف هلال العلوي وقطع عجاج المسافة في زمن قدره 2:33:36.

شهدت الأمسية إحراز الفارس تاج أوشي الفوز بثلاثة أشواط محرزاً «هاتريك» وتوج أوشي بألقاب سباق شيك مان في الشوط الأول، و نيز دور في الشوط الرابع، وكأس الوثبة ستايلونز في الشوط الخامس، كما أحرز مراكز متقدمة في بقية أشواط السباق.

تنافس

من جانبها، أكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز نجحت في تحقيق أهدافها من خلال زيادة قاعدة المشاركة في تلك السباقات سواء على مضمار أبوظبي أو مضمار العين.

كما أسهمت في مضاعفة اهتمام الملاك والمربين بالخيول العربية وخاصة من حيث النوع والتركيز أيضا على إعدادها وتجهيزها بشكل جيد الشيء الذي أسهم في رفع مستوى التنافس.

تتويج

وأوضحت لارا صوايا، أن تتويج بطل جديد في كل سباق يعتبر ظاهرة إيجابية ودليلاً على تطور التنافس واهتمام الملاك، وقالت: «الوثبة ستايلونز» أفرزت مدربين جدداً وشهدت عودة بعض الملاك لدائرة الضوء من خلال فوزهم في الجولات السابقة.

مبينة، أنه حاليا يتم برمجة جولات سباقات «كأس الوثبة ستاليونز» في الخارج ضمن فعاليات النسخة العاشرة ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي ترتكز على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لسباقات الخيول العربية في جميع قارات العالم حتى يستعيد الخيل العربي بريقه.