6 كؤوس لمربط دبي في «الشارقة للجواد العربي»

نال مربط دبي للخيول العربية الأصيلة، 6 كؤوس ملونة، منها ذهبيتان وواحدة فضية وثلاث برونزيات، في ختام النسخة الرابعة عشر من مهرجان الشارقة للجواد العربي (الإنتاج المحلي)، أول من أمس، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وأقيم على مدار 3 أيام، شهد عروضاً مثيرة من 284 جواداً مشاركاً، من أنقى السلالات العربية، كما تمكن مربط عجمان من حصد 6 كؤوس، منها 4 ذهبيات وكأس فضية ومثلها برونزية، وتم تكريم الحكام والمساهمين في النجاح في حفل الختام.

عروض الختام

وشهد عروض اليوم الختامي، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

ومحمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وعصام عبد الله مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وخالد غانم مدير مربط عجمان، وعدد كبير من الملاك والمربين.

«دي شجاع» بطل الرئيس

وفاز المهر «دي شجاع» لمربط دبي للخيول العربية بالكأس الذهبية في الشوط الرئيس المخصص للمهور بعمر سنة واحدة، وحصل المهر «رامي البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي على الكأس الفضية، والكأس البرونزية من نصيب المهر «دي بارق» لمربط دبي.

وتوجت الفرس «دي ريم» من مربط دبي بالذهب، بفوزها بالمركز الأول والكأس الذهبية في الشوط الرئيس المخصص للأفراس بعمر فوق 4 سنوات، وحصلت الفرس «فزعة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني على الكأس الفضية، ونالت الفرس «ع ج ارينا» من مربط عجمان الكأس البرونزية.

تألق مربط عجمان

وحقق المهر «ع ج كفو» لمربط عجمان، الكأس الذهبية في الشوط المخصص للمهور من عمر سنتين فما فوق، ونال الكأس الفضية والبرونزية، المهر «شهوان الهواجر» و«محبوب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحصدت المهرة «ع ج بنفسج» لمربط عجمان، الكأس الذهبية في الشوط المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، فيما فازت المهرة «ع ج ساري» من نفس المربط، بالكأس الفضية.

وتوجت المهرة «دي غالية» من مربط دبي، بالكأس البرونزية، وفازت المهرة «ع ج هدباء» من مربط عجمان، بالكأس الذهبية في الشوط الرئيس المخصص للمهرات بعمر سنتين فما فوق.

ونالت المهرة «دي ماسة» من مربط دبي، الكأس الفضية، ونالت المهرة «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، الكأس البرونزية، وانتزع الفحل «ع ج مرزان» من مربط عجمان، المركز الأول، وتوج بالكأس الذهبية في الشوط الرئيس المخصص للفحول.

الأفراس والفحول

وفي الشوط السابع المخصص للأفراس، حصدت المركز الأول بقسمه الأول، الفرس «ع ج اريان من مربط عجمان، وفي القسم الثاني، فازت بالمركز الأول الفرس «دي ريم» من مربط دبي، وفازت بالمركز الأول في الشوط الثامن المخصص للأفراس فوق 7 سنوات، الفرس «فزعة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني.

وفي الشوط التاسع المخصص للفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات، فاز بالمركز الأول وبقسمه الأول، الفحل «مرهف البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وفي القسم الثاني، فاز بالمركز الأول الفحل «ع ج فرزان» من مربط عجمان، وفي الشوط العاشر، والمخصص للفحول فوق 7 سنوات، فاز بالمركز الأول «ابن بترا» من إسطبلات القاسمي.

البطولة الأكبر

واعتبر محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن هذه البطولة هي الأكبر حتى الآن من حيث العدد والنوع، وكشف أن هذا المهرجان انتظره ملاك ومسؤولو المرابط والإسطبلات منذ الموسم الماضي، ليستعرضوا بخيولهم الجديدة من الإنتاج المحلي.

والذي يؤكد حرصهم على العمل الجاد والسعي بقوة لتفعيل عملية الإنتاج المحلي، وأكد سعي مربط دبي على الدوام بالوجود ضمن جميع البطولات والمناشط التي تشارك فيها مثل هذه الخيول الصغيرة، وخاصة أنها تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

مكرمة

نال كل من الأفراس «روح الاتحاد» لإبراهيم النويس، و«ورد العاديات» لأحمد الزعابي و«إم اف الريم» لمربط البطين، مكرمة مربط دبي للخيول العربية الأصيلة، لثلاث أفضل أفراس من بين العشر الأوائل للمواطنين المتنافسين في بطولة الأفراس خلال الحفل الختامي للبطولة.