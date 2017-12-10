العامري يتوج بلقب سباق كأس ياس لملاك الاسطبلات الخاصة

توج سالم مبارك العامري بلقب سباق ياس لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بمشاركة 68 فارسا، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية الاتحاد الدولي.

وجاء تتويج العامري بالصدارة بعد منافسات ساخنة، على صهوة الجواد «ساكس» من اسطبلات ابن حم، وإشراف فيصل محمد كيردي بعد أن قطع السباق في زمن قدره 3:40:34 ساعات وحل ثانياً بفارق زمني قصير، علي محمد الحوسني على صهوة الجواد «كريزي» لحسن ركان بإشراف حسن ركان المنصوري قاطعاً السباق في زمن قدره 3:41:49 ساعات.

وثالثاً ديانا شوبيتا التي كانت قد توجت بلقب سباق اليوم الوطني الأسبوع الماضي. وعقب نهاية السباق تم تتويج الفائزين الأربعة وتقديم جوائز السباق سيارة دفع رباعي بواسطة عدنان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية،.

ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومحمد عبدالله ممثل شركة المسعود للسيارات وكانت لحظات التتويج سعيدة للفائزين وشهدت احتفالات صاخبة وتصفيق حار من الحضور.

مراحل السباق

تصدر محمد علي القمزي المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كلم باللون الأزرق على صهوة الجواد «كويل دي لا» من اسطبلات السراب بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:25:08 ساعة.

وفي المرحلة الثانية من السباق لمسافة 25 كلم التي تم ترسيمها باللون الأصفر، تقدم في الصدارة علي الحوسني على صهوة الجواد «كريزي» لحسن ركان في زمن قدره 2:22:29 ساعة.

وحافظ علي الحوسني على الصدارة في المرحلة الثالثة من السباق، لمسافة 19 كلم في زمن قدره 3:06:12 ساعات.

إشادة

أثنى الفرسان على مضمار السباق الرملي ذاكرين أنه كان مهيأ للسباق بشكل جيد، وقدم الفرسان المشاركون الشكر لقرية القدرة العالمية على الاهتمام بالمضمار وحرصهم المستمر على التطوير.

بدوره شكر سالم بن حم مالك الاسطبل المتوج بالسباق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر للفروسية والملاك وتشجيعهم على المشاركة في السباقات، ذاكراً أن رؤية سموه كانت واضحة بشأن التطوير وأن نتائجها أصبحت واقعية بدليل الإقبال الكبير الذي أصبحت تحظى به سباقات القدرة، وأكد ابن حم أن تتويجه بالسباق إنجاز كبير بالنسبة لاسطبلات ابن حم.

دمج

تقرر دمج سباق الظفرة للقدرة المحدد له يوم 16 الجاري مع سباق الحصن ليقام يوم 23 الجاري، وأكد مدير عام نادي أبوظبي للفروسية الدمج، وقال إن القرار تم بهدف المزيد من الترتيب.

سباق مثير

وصف عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية السباق بأنه جاء مثيراً على مدار مراحله الأربع، نظراً لجاهزية الخيول ورغبة الفرسان في الفوز لذلك شهدت مراحل السباق تقلباً في نتائجه على المركز الأول خلال المراحل المختلفة.

وقال النعيمي إن مشاركة 68 فارساً وفارسة في السباق تؤكد نجاح سباقات الاسطبلات الخاصة بالمواطنين مع توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الخيول المشاركة ما ساعد على المنافسة القوية وأفرز أبطالاً جدداً.

وقال النعيمي: دائماً مثل هذه السباقات تقدم ملاكاً وفرساناً جدداً وترفع من طموحهم ومستوياتهم وهذا يحقق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يحرص دائماً على تشجيع الملاك وتحفيزهم على المشاركة في سباقات القدرة. وأشاد مدير عام نادي أبوظبي للفروسية بالمتسابقين وبالتزامهم بالنظم واللوائح.

بطل السباق.. طالب جامعي نشأ على حب الخيول

نجح سالم مبارك العامري، ابن عائلة بن حم المعروفة بارتباطها وعشقها للخيول، في تحقيق أول فوز له في منشط الفروسية، بتتويجه أمس بلقب ياس لملاك الإسطبلات الخاصة. وأدخل ابن الـ 19 عاماً الفرحة في نفوس عائلته وكل العاملين في إسطبلات «بن حم» بالإنجاز الذي حققه، الذي يعتبر الأول له في مسيرته الرياضية التي بدأت منذ الطفولة.

فقد نشأ على حب الخيول وسط أسرة شجعته على أن يكون فارساً وبطلاً متصدراً في السباقات، ليكون نجاحه أمس ثمرة تشجيع ودعم مستمرين.

وما زال سالم العامري طالباً جامعياً، يسعى جاهداً للجمع بين التحصيل الأكاديمي وممارسة نشاطه الرياضي، ويقول إنه لا يجد صعوبة في ذلك لأنه يوزع وقته جيداً بين الدراسة والذهاب للجامعة في الفترة الصباحية ومراجعة الدروس لمواصلة مشواره الجامعي بنجاح مع المشاركة في التدريبات خلال الفترة المسائية.

ويتمتع بطل سباق ياس بثقة كبيرة للجمع بين الدراسة والفروسية ويدخل كل مهمة بتحدٍ خاص مع نفسه، واضعاً النجاح نصب عينيه.

ويرى سالم العامري أن صدارته للسباق أمس تشكل دافعاً كبيراً له في مشواره المقبل وتجعله أكثر حماساً لخوض المزيد من التحديات، ويقول: شاركت في سباق من قبل وهذه المرة الثانية بالنسبة لي والحمد لله نجحت في نيل الصدارة بتوفيق من الله. وحرص الفارس البطل على إهداء تتويجه لوالده وشقيقه وكل من وقف بجانبه ودعمه في السباق، مؤكداً أنه يأمل في تحقيق المزيد من النجاحات خلال السباقات المقبلة.

لارا صوايا: منصور بن زايد يشجع الملاك

أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتنظيم سباق كأس ياس للقدرة، ذاكرة أن ذلك يؤكد حرص سموه على تشجيع ملاك الإسطبلات الخاصة من المواطنين وحرصه على تطوير الفروسية في الدولة.

وهذا ما ظل يعمل عليه سموه منذ سنوات طويلة حتى أصبحت دولة الإمارات صاحبة مكانة عالمية في هذا المنشط الذي يحظى باهتمام عالمي كبير. وأكدت لارا أن الشركات والجهات الراعية لمهرجان سموه العالمي تلعب دوراً مهماً وبارزاً في تلك السباقات من خلال الدعم والحوافز المختلفة.

وفي هذا السياق كشفت لارا عن انضمام شركة المسعود للسيارات - نيسان إلى الرعاة ما يشكل ذلك إضافة وتأكيداً على حرص المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لدعم المهرجان حتى يواصل تنفيذ برامجه محلياً وعالمياً ليحافظ على السمعة العالمية التي اكتسبها في السنوات الماضية، وأشارت صوايا إلى أنه من المقرر الإعلان عن روزنامة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مطلع الشهر المقبل قبل جولة عمان.