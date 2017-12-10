خيول رئيس الدولة تتألق بثنائية في ثاني سباقات العين

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ثاني سباقات العين أول من أمس وحققت الثنائية عبر المهر «زاهي» الذي فاز بلقب سباق المسعودي بالشوط الثالث، والمهر «آر بي جرايند» الذي توج بلقب الخبيصي في الشوط السادس.

كما حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد ثنائية أخرى بواسطة الجواد «عجاج» الذي انتزع المركز الأول في سباق الجيمي بالشوط الخامس، والمهر «رماس» صاحب المركز الأول في سباق الصاروج بالشوط السابع والأخير في الأمسية.

وكان سباق العين الثاني لهذا الموسم، انطلق أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (ايفهار)، المشرف العام على سباقات مضمار نادي العين.

«زاهي» بطلاً لسباق المسعودي

فاز المهر «زاهي»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة تاغ أوشيه وإشراف إيريك ليمارتنيل، بلقب سباق المسعودي، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر بمشاركة 13 خيلاً من المبتدئة من الخيول العربية الأصيلة، وتفوق المهر الفائز وحل أولاً بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:11:49 دقيقة بفارق 3.25 أطوال عن المركز الثاني المهرة «مراري دي فوست»، لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة شين ديفيز.

«آر بي جرايند» يتوج بلقب سباق الخبيصي

توج المهر «آر بي جرايند»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس تاغ أوشيه، وإشراف إيريك ليمارتنيل، بلقب سباق الخبيصي في الشوط السادس ثالث أشواط الخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة 1600 متر.

وشهد السباق تنافساً مثيراً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمه المهر الفائز لصالحه بعد أن وصل أولاً قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:56:79 دقيقة، متفوقاً بفارق طول وربع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «المتغطرس»، لخالد خليفة النابودة، وقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إرنست أورتيلو واستمل الجائزة نيابة عن المالك المدرب إيريك ليمارتنيل، والفارس تاغ أوشيه.

«عجاج» بطل سباق الجيمي

انتزع الجواد «عجاج»، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف سيف الدين ديب، المركز الأول في سباق الجيمي بالشوط الخامس، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، وهو الشوط الرئيس في حفل الأمسية الذي شاركت به 6 خيول.

وشهد السباق إثارة بالغة منذ الانطلاقة الأولى لكن الجواد الفائز خطف اللقب في اللحظات الأخيرة بفارق أنف عن منافسه، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:08:23 دقيقة، في حين جاء في المركز الثاني المهر «إيه إف أباهي»، لخالد خليفة النابودة.

تألق المهر «رماس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف جون دي رويال، ليخطف المركز الأول في سباق الصاروج بالشوط السابع والختامي لحفل الأمسية.

والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة الميل بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1600 متر، ونجح المهر الفائز في تخطي منافسيه بالأمتار الأخيرة ليتوج باللقب بعد أن قطع المسافة في زمن وقدره 1:53:05 دقيقة.

«إيه إف سند» يكتسح منافسيه في كأس الوثبة

اكتسح الجواد «إيه إف سند» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وبقيادة الفارس تاغ أوشيه وإشراف خليفة النيادي، منافسيه وتوج بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز في نسخته الثانية والمخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 14 جواداً تسابقت لمسافة 1600 متر، على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية، 80 ألف درهم.

وقطع الجواد الفائز مسافة السباق في زمن وقدره 1:56:26 دقيقة مبتعداً بفارق 12.5 طول عن صاحب المركز الثاني الفرس «شامخة الظفرة»، لسيف بخيت سيف مرشد المرر.انتزع المهر «باركلايف» لهناء رفاعي، وقيادة آدم ماكلين، وإشراف بيفرلي ديوتروم، لقب شعبية الروضة في الشوط الثاني للحفل.

والذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة والمبتدئة بمشاركة 14 جواداً تسابقت لمسافة 1800 متر، وبعد تنافس مثير نجح المهر الفائز في الوصول إلى خط النهاية بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:57:94 دقيقة.

«إيه إف الباهر» يحصد لقب القطارة

حصد المهر «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة، وقيادة أنطونيو فريزو، وإشراف إرنست أورتيل، لقب سباق القطارة في الشوط الرابع بمشاركة 15 خيلاً من الخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق من الإنتاج المحلي، تسابقت لمسافة 1800 متر. ونجح المهر الفائز في الوصول أولاً قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 2:10:92 دقيقة.

3500

حصل خمسة فائزين من جمهور المرشحين على مبلغ وقدره 3500 درهم بعد حصولهم على 5 من 6 في ترشيحات الخيول الفائزة، فيما لم يحصل أحد على 6 من 6، وحصل 33 شخصاً على 4 من 6 ليتسلم كل منهم مبلغ 750 درهماً ما عدا الأخير الذي تسلم مبلغ 500 درهم.