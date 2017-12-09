مربط دبي يتألق في افتتاح «الشارقة للجواد العربي»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تختتم مساء اليوم منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية اسطبلات القاسمي ومربط الزبير ومربط الصقران ومربط البداير ومربط الإمارات ومستشفى الشارقة للخيول ومربط دبي للخيول العربية وتلفزيون الشارقة، بمشاركة 284 جواداً من الإنتاج المحلي في الدولة من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة.‬

الأشواط الرئيسة

ويشهد اليوم الختامي شوطين للأفراس ومثلهما للفحول، وستة أشواط رئيسية للإعلان عن أبطال الذهب والفضة والبرونز للنسخة الرابعة عشرة للمهرجان، وستكون البداية بالشوط السابع والمخصص للأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات ومقسم إلى قسمين (أ - ب) برعاية مربط عجمان ومربط الصقران يليه الشوط الثامن للأفراس بعمر سبع سنوات فأكثر برعاية اسطبلات القاسمي الشوط التاسع للفحول من 4 حتى 6 سنوات ومقسم لفئتين (أ - ب) برعاية مربط دبي للخيول العربية ومستشفى الشارقة للخيول يليه الشوط العاشر للفحول بعمر سبع سنوات فأكثر برعاية مربط البداير.

ومن ثم أشواط البطولات للإنتاج المحلي وهي ستة أشواط على الترتيب التالي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة ‬وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر سنة واحدة وبطولة المهور وبطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

حضور كبير

وشهد منافسات اليوم الأول للمهرجان الذي انطلق أول من أمس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المكتب التنفيذي، الى جانب كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومحمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد غانم مدير مربط عجمان وعدد كبير من الملاك والمربين.

«فراشة البداير» بطلة الافتتاح

كانت عروض الجمال للمهرجان قد انطلقت أول من أمس بثلاث أشواط للمهرات بأعمار مختلفة، وأحرزت «فراشة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول في القسم (أ) في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، ونالت 90.8 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «جوليا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري التي حصلت على 90.3 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «دجنة» للشيخة عزة بنت سلطان بن محمد القاسمي.

مربط عجمان يتألق بالقسمين (ب و ج)

وتصدرت المهرة «ع ج مساري» لمربط عجمان القسم (ب)، محققة 91.8 نقطة ونالت المركز الثاني المهرة «دي غاليه» لمربط دبي برصيد 91.3 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث الى المهرة «دي غرام» وهي أيضا لمربط دبي وحصلت على 90.8 نقطة.

وحصدت المركز الأول في القسم (ج) من الشوط الأول «ع ج بنفسج» لمربط عجمان محققة 92.2 نقطة، تلتها في المركز الثاني رفيقتها «ع ج باركه» برصيد 92.1 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «دي غرايب» لمربط دبي ونالت 91.5 نقطة.

«دي رزينة» و«ع ج هدبا» نجمتا الثاني

وتصدرت دي رزينه لمربط دبي، القسم (أ) في الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، وحققت 91.5 نقطة، وجاءت في المركز الثاني نوال الزبير للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني وحصلت على 90.7 نقطة، وشاركتها بنفس عدد النقاط ماسة الهواجر للدكتور غانم الهاجري، لكن كان الفيصل بينهما عن طريق الرجوع لنتيجة النوع التي رجحت كفة نوال الزبير.

واحتلت ع ج هدبا لمربط عجمان المركز الأول في القسم (ب) محققة 91.8 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة فجر البداير التي حصلت على 91.2 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب ع ج راتيمة لمربط عجمان التي حصدت 91 نقطة.

«دي ماسة» بطلة الختام

ونالت دي ماسة لمربط دبي صدارة القسم (أ) في الشوط الثالث وهو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وحققت 92.1 نقطة، وجاءت في المركز الثاني جوري البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصدت 91.6 نقطة.

وذهبت صدارة القسم (ب)، وهو آخر منافسات اليوم الأول للمهرة فريدة البستان لمربط البستان، وحققت 92.2 درجة، وجاءت في المركز الثاني ع ج ساري لمربط عجمان برصيد 91.8 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث درة الهواجر للدكتور غانم الهاجري وحصدت 91.3 نقطة

شكر

قدم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للفروسية، مشيرا الى أن بطولة الإنتاج المحلي هي إحدى أفكار سموه.

وأضاف الشيخ عبدالله القاسمي أن هذه البطولة بدأت لدعم المربين وإبراز الإنتاج المحلي، وتطورت الى أن أصبحت ذات مستوى عالمي وتخرج أبطال العالم، فكثير من خيول الإنتاج المحلي التي كانت بدايتها هنا أصبحت نجوماً كبيرة في عدد من البطولات العالمية.

وأوضح رئيس النادي أن الخيول المشاركة في هذه البطولة ذات مستويات عالية جداً وأحرزت نتائج باهرة ولاحظنا خلال المنافسات أن الخيول التي تحرز 90 نقطة قد تكون في المركز الخامس.

وفي نهاية حديثة قال الشيخ عبد الله إن النجاح الكبير لبطولة الإنتاج المحلي وجد إشادة من جميع المهتمين بهذا النوع من المنافسات، مشيراً الى أن ذلك يشكل فخراً لنا كمنظمين وحافزاً لبذل المزيد من الجهد لقادم الأيام من البطولات.