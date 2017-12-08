عمار النعيمي يشهد انطلاق «الشارقة للجواد العربي»

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته الرابعة عشرة الذي يقام في الساحة الخارجية لنادي الشارقة للفروسية والسباق وينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية إسطبلات القاسمي، ومربط الزبير، ومربط الصقران، ومربط البداير، ومربط الإمارات، ومستشفى الشارقة للخيول، ومربط دبي للخيول العربية وتلفزيون الشارقة.

كما شهد الافتتاح كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي والمدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ومحمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد غانم مدير مربط عجمان وعدد كبير من الملاك والمربين.

تصدرت المهرة «ع ج مساري» لمربط عجمان القسم (أ) في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، محققة 91.8 نقطة ونالت المركز الثاني المهرة «دي غاليه» لمربط دبي برصيد 91.3 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهرة «دي غرام» وهي أيضاً لمربط دبي وحصلت على 90.8 نقطة.

ويشارك في مهرجان الشارقة للجواد العربي الذي يختتم مساء غد السبت 284 جواداً من خيول الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.