صراع ثلاثي على لقب الشوط الرئيسي في «ميدان»

تتجه الأنظار اليوم نحو مضمار «ميدان» العالمي، حيث ينطلق السباق الثالث في برنامج الموسم بمشاركة 83 خيلاً تتنافس في 7 أشواط مثيرة مجموع جوائزها مليون و160 ألف درهم.

ويعتبر الشوط الخامس (الرئيسي) في السباق لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، ومجموع جوائزه 190 ألف درهم. ويتوقع أن يشهد الشوط صراعاً ثلاثياً بين «نذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون. و«إينوبلد فريند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، و«غراند أرجنتاينر» لإيريك بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

ويسعى لانتزاع لقب الشوط كل من: «البرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة أويسن مورفي وإشراف جوبي سلفارتنام. إلى جانب «أجرام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف ماري ريتشي، «كروس غرين» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

«هورنسبي» لماجد علي المرزوقي بقيادة رويستون فرينش وإشراف سالم بن غدير، «شارب ديفينس» لـ«ذيستل بلود ستوك» بقيادة سين ديفي وإشراف سايتش سيمار، «غالفانايز» لعبدالمحسن العبد الكريم بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، و«دايركت ماسيج» لراشد علي الرايحي بقيادة تاغ أوشي وإشراف على الرايحي.

شوط الافتتاح

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي في السادسة والنصف من مساء اليوم ومسافته 1400 متر على المضمار الرملي، وجائزته 150 ألف درهم. ويتنافس في الشوط 11 خيلاً يتصدرها «بيلا دبي» لمالكه أمحمد محمد نجم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

ومن أبرز المنافسات «سلطانة» لمالكها إسماعيل محمد بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، و«فولو ذا فيلينغ» لبدر عبدالله إسماعيل المطوع بقيادة باولو سيرجو وإشراف أحمد بن حرمش، «هارث باور» للدكتور علي رضا بقيادة أدري دي فريز وإشراف إسماعيل محمد.

ومن أبرز المنافسين على اللقب: «هوازن» لناصر عسكر بقيادة سين ديفيس وإشراف ساتيش سيمار، «نبراس فويس» لطارق سعيد بن حميد الطاير بقيادة أويسن مورفي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «رأس الخور» لأحمد بن طوق المري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

«راية» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «سعادة» لمالكه اليساندور ماركوني بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش، «ترنيمة» لبطي بن طوق المري بقيادة فيرناندو جارا وإشراف أحمد بن حرمش، و«زهرة الجميرا» لفاروق ريسينغ وفيصل عبدالكريم فاروق بقيادة جون إيجاث وإشراف دي. مورفي.

مشاركة «آر بي تورش»

يشهد الشوط الثاني «بني ياس» برعاية «فرايداي» لمسافة 1400 متر وجائزته 180 ألف درهم بمشاركة 9 خيول قوية يتصدرها «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بقيادة تاغ أوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل.

وأقوى المنافسين على اللقب «آربي مادي مويسيل» لمحمد حبيب الرضا بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف إيريك أورتيل، و«بابيل دايلاس» لمحمد الأعسر بقيادة فيرناندو جارا وإشراف محمد رمضان، و«كاكويت دي بوزولوس» لمالكه عبدالله بخيت سيف مرشد المرر بقيادة جيرالد موسى وإشراف المحيربي.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «آربي. سو ريتش» لفريق بيرلي بقيادة كونور بيسلي وإشراف هلال العلوي، «ايه جيه سي براق» لعبدالله مبارك بن حبوة بقيادة ريتشارد مولن وإشراف الحضرمي، «أب تاون دانيس بوي» لعلي حداد بقيادة أيونيس بوليس وإشراف. اي جيني، «بيرنينغ بريز» لفريق بيرلي بقيادة رويستون فرنش وإشراف هلال العلوي، و«آربي غولياث» لفريق بيرلي بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف هلال العلوي.

الشوط الثالث

يعتبر الشوط الثالث لمسافة 1200 متر غامضاً، وتبلغ قيمة جائزته 150 ألف درهم. ويتنافس للفوز 14 خيلاً يتصدرهم «شس ماستر» لحمدان المنصوري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

وأبرز المرشحين للفوز باللقب كل من: «أوشن بلف» لمحمد خليفة البسطي بقيادة جيسوس روزاليس وإشراف ماري ريتشي، «بيل أوليثيك» لريناتو بروني بقيادة ريتشارد مولن وإشراف سايتش سيمار.

«رشان ماينر» لفالنتين بوفتياروف بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «تدوين» لفوزي عبدالله ناس بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «بيرسوس» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة جوران ميسوتوفيك وإشراف راشد بورسلي، «جنرال لاين» لصالح شاهين بقيادة رويستون فرنش، «ليب أوف هوب» لبيتر هيستروب وإشراف علي الرايحي وقيادة تاغ أوشي. «غولدن جراوند» لأحمد بن طوق المري بقيادة اويسن مورفي وإشراف أحمد بن حرمش، و«لويال سولجر» لحمدان المنصوري بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش.

«موسر» يتطلع للقب

يتطلع «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بمضمار ميدان بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، وذلك خلال مشاركته في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر وجائزته 150 ألف درهم.

وأبرز المرشحين لانتزاع اللقب «دبليت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غدير. إلى جانب «سي نومور» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «دونت لاي كيثين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «دوغال» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة جون ايجان وإشراف راشد بورسلي.

«تيكيت هولدر» لسيد حشيش بقيادة آدام ماكلين وإشراف بي. بوتروم، «كاف» لسعيد مصبح المهيري، و«سيم» لمالكه إسماعيل محمد، «أروواي» لمنصور إبراهيم التركماني بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، و«إيبسيلون» لخالد خليفة النابودة بقيادة أنطونيو فريسو.

الشوط السادس

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، الذي تبلغ قيمة جائزته 170 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 14 خيلاً يتصدرهم «مايند ذات بوي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة زفير زياني وإشراف سالم بن غدير.

وأقوى المنافسين على اللقب «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي، «باوز كريزي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ليثام سانت أنيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطى بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «ترينشيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة تاغ أوشي وإشراف علي الرايحي، «فيرست داون» لفتحي السيد محمد أقزيمة بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف علي الرايحي، و«مستر بارما» لعائلة بارمر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

شوط الختام

يعتبر الشوط السابع لمسافة الميل وربع الميل (2000 متر)، بمثابة مسك الختام وجائزته 190 ألف درهم، ويعد الرئيسي الثاني في السباق. ويتنافس خلاله 11 خيلاً. ويتصدر المشاركين في الشوط «أزراف» لسلطان علي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

وأبرز المنافسين على اللقب «سنوسكوال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «نولوهاي» و«جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ميدنايت شيكا» و«بلف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويسعى لمواصلة إنجازاته «دهباشي» و«ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، و«إنتر كونكشن» لماجد علي المرزوقي بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير. و«ترينتي فوري» لـ«يونيو رايسنغ» بقيادة تاغ أوشي.

* ترشيحات «البيان»

الشوط الثاني: آر بي تورش

الشوط الثالث: رشان ماينر

الشوط الرابع: دبليت

الشوط الخامس: اينوبلد فريند

الشوط السادس: ليثام سانت أنيس

الشوط السابع: أزراق

* ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: باديل دايلاس

الشوط الثالث: غولدن غراوند

الشوط الرابع: موسر

الشوط الخامس: نذر

الشوط السادس: ترينشيز

الشوط السابع: ترينتي فورس

* ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: آر بي تورش

الشوط الثالث: بالي أوليتيك

الشوط الرابع: دبليت

الشوط الخامس: اينوبلد فريند

الشوط السادس: روكيت باور

الشوط السابع: نولو هاي

144 ألفاً و875 درهماً في انتظار جمهور الترشيحات

تنتظر جمهور مسابقات الترشيحات، جوائز مالية قيمة، قيمتها 144 ألفاً و875 درهماً. وتفاصيلها كالتالي:

ينال من يرشح ستة خيول فائزة في 6 أشواط، مبلغ 29 ألفاً و875 درهماً.

وينال من يرشح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم، فيما يحصل من يرشح 4 خيول فائزة، على مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 15 ألف درهم، فيما يحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى، على مبلغ 15 ألف درهم.

ويحصل الفائز بمسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة، على مبلغ 15 ألف درهم. وينال الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 24 ألف درهم.

وبالنسبة لجائزة الترضية للأشواط الثلاثية، فقدرها 6 آلاف درهم.

أما مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس، فقدرها 15 ألف درهم. وبالنسبة لمسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير، فجائزتها مبلغ 15 ألف درهم. ونظراً لاشتمال برنامج السباق على 7 أشواط، فقد تقرر أن تبدأ الترشيحات من الشوط الثاني، ويتم استلام استمارة برنامج الترشيحات قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط.