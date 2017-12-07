مهرجان الشارقة للجواد العربي 2017 ينطلق اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي، بنسخته الرابعة عشر، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية إسطبلات القاسمي .

ومربط الزبير ومربط الصقران ومربط البداير ومربط الإمارات ومستشفى الشارقة للخيول ومربط دبي للخيول العربية وتلفزيون الشارقة، بمشاركة 284 جواداً من الإنتاج المحلي في الدولة من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.‬

عبد الله بن ماجد يرأس اللجنة المنظمة

وحرصت إدارة النادي على تشكيل العديد من اللجان، تستهدف الوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح، حيث يرأس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، اللجنة المنظمة العليا، إلى جانب الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني نائباً، وعضوية كل من الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، وعبد العزيز حمد تريم.

ورياض عبد الله عيلان الشامسي، ومحمد عبد الله، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مديراً للمهرجان، وأشرف جابر الليثي مساعد مدير المهرجان، وكذلك اللجنة الطبية ولجنة التحكيم واللجنة الانضباطية.

اليوم الأول للمهرات

تنطلق منافسات المهرجان في الميدان الخارجي بالنادي بالشوط الأول، شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من أربع فئات (أ، ب، ج)، وهو برعاية مربط دبي للخيول العربية ومربط البداير ومربط الزبير، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، ومقسم هذا الشوط لثلاث فئات (أ - ب)، برعاية مربط الإمارات ومربط عجمان، يليه الشوط الثالث، هو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، ومقسم على فئتين (أ - ب)، برعاية مربط الصقران وإسطبلات القاسمي.

استعراض المهور

يبدأ اليوم الثاني الجمعة بالشوط الرابع للمهور بعمر سنة، مقسم لثلاث فئات (أ - ب)، برعاية مستشفى الشارقة للخيول ومربط دبي للخيول العربية، يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين، ومقسم لفئتين (أ- ب) برعاية مربط البداير والزبير، يليه الشوط السادس للمهور بعمر ثلاث سنوات، برعاية مربط الإمارات.

اليوم الثالث للأفراس والأشواط الرئيسة

ينطلق اليوم الثالث الأخير، الساعة الثالثة ظهراً، بالشوط السابع والمخصص للأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات، ومقسم إلى قسمين (أ - ب)، برعاية مربط عجمان ومربط الصقران، يليه الشوط الثامن للأفراس بعمر سبع سنوات فأكثر، برعاية إسطبلات القاسمي، الشوط التاسع للفحول من 4 حتى 6 سنوات، ومقسم لفئتين (أ - ب)، برعاية مربط دبي للخيول العربية.

ومستشفى الشارقة للخيول، يليه الشوط العاشر للفحول بعمر سبع سنوات فأكثر، برعاية مربط البداير، يتبعه أشواط البطولات للإنتاج المحلي، وهي ستة أشواط على الترتيب التالي، بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، ‬وبطولة المهرات وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور وبطولة الفحول، لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

طريقة التحكيم ‬

وتعتمد طريقة التحكيم على خمسة أنظمة أساسية موضوعية، تعتمد في التقييم، وتشتمل على الآتي: الشكل العام، الرأس والعنق، الجسم والانسياب، القوائم، الحركة، حيث تُعطى النقاط من (1 - 20) من قبل كل حكم من لجنة التحكيم، وبصورة مستقلّة، كما تقبل أنصاف النقاط في التحكيم.

كما وجهت اللجنة المنظمة، الشكر لرعاة مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي بنسخته الرابعة عشر، على رعايتهم هذا الحدث المهم، ودورهم الكبير في دعم هذا المهرجان عبر نسخه السابقة.