اليوم قرعة سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد ومونديال أم الإمارات

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، واحتفالا بمرور 10 سنوات على إنطلاق فعاليات المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية تجري في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم بقاعة مسرح الأرشيف الوطني في أبوظبي.

وبحضور ممثلون من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الراعية، مراسم القرعة العلنية للفرسان والفارسات المشاركين في سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات وبطولة سموها العالمية للفرسان المتدربين وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للمهور الصغيرة " بوني" التي ستقام في العاشر من نوفمبر الجاري على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وذلك ضمن فعاليات ختام النسخة التاسعة للمهرجان، التي ستقام تحت شعار "عالم واحد 6 قارات " أبوظبي العاصمة الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات "افهار"، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لاوسكار "أم الإمارات" بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين "ايفهرا"، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

أعلنت ذلك لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الإتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل " إيفهرا "مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة سباقات السيدات في الإتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية "إفهار"، وأضافت مشيرة أنه بالنسبة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " الأغلى والأقوى " في العالم للخيول العربية الذي يبلغ قيمة جوائزه المالية مليون و200 ألف يورو ، قالت بأن السباق سيشهد مشاركة 16 نخبة من الخيول العربية في العالم يتنافسون على لقب السباق الذي تبلغ مسافته الميل 1600 متر.

والخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في السباق هي "باديز داي" لكوارتر مون رانش ، "كويك اند ريتش" لتوم فريتز، "رماس" لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،"اهذار" لجان مارك دو وتريجانت ،"شداد" عائشة يوسف البلوشي ،"شيك روك" لمزرعة عذبة، "مراقب" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والاحتياط له "ايه اف مثمون"، "آر بي بيرن" لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان ، "فوكون دو لوب" لناصر الحبتور ،"سنيبر دو مونلو" لفريق بايرلي ، "محبوبة" لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،"حفظه الله."، "ساطع" للشيخ حمدان بن منصور بن زايد ال نهيان ، "شرف الريف" لإسطبلات العجبان ، "ايه اف مقاييس" لخالد خليفة النابودة ، "كاكوت دو بوزلس" لمزرعة بينونة للخيول العربية ، "ار بي مدموازيل" لمحمد حبيب الرضا.

12 فارسة في مونديال "أم الإمارات " للسيدات

بالنسبة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات مونديال " أم الإمارات " التي ستقام لمسافة الميل 1600 منر وإجمالي جوائزها المالية 200 ألف درهم ، وأعلنت أنه سيتم مشاركة 12فارسة وهن الأسترالية ميشيل هيجل، والبلجيكية اليس بيركلي والدنماركية ليس باندنبرج، ومواطنتها ريكي راي ثورب، والفرنسية انجريد جرارد والألمانية ستيفني هوفر، والمجرية كسنجا شوباك، والإيطالية جوليا سلجيوس، والعمانية فاتطمة المنجي، والسلوفاكية ميشيلا كشيروفا والسيويدية مادلين هولمبرج والبريطانية روسي جيسوف.

16 فارس وفارسة في مونديال الفرسان المتدربين

وفيما يتعلق بالمشاركين في مونديال "أم الإمارات " للفرسان المتدربين التي ستقام ضمن فعاليات الختام لمسافة الميل وإجمالي جوائزها المالية 150 ألف درهم أعلنت صوايا أنه سيتم مشاركة 12 فارسا وفارسة منهم 11 متسابق الذين فازوا بألقاب الجولات التي أقيمت هذا العام، وهم الفارس العماني سيف حمد البلوشي بطل الجولة الأولى التي أقيمت بمضمار الرحبة في سلطنة عمان، والفارس الفرنسي يوران بونيفيري بطل الجولة الثانية التي أقيمت بمضمار مراكش بالمغرب، والفارسة المجرية الكساندرا بيهاري بطلة الجولة الثالثة بمضمار كابنيللي بايطاليا، والفارس البلجيكي لويد بيكايرت، بطل الجولة الرابعة بمضمار هوبيجارتين بالعاصمة الألمانية برلين، والفارسة الدنماركية آنا توفيرود بطلة الجولة الخامسة التي أقيمت بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والفارسة الأردنية ميلي نصيب بطلة الجولة السادسة التي أقيمت على مضمار مدينة شيلسمفورد الرملي إحدى ضواحي مدينة لندن، والفارس البولندي إرينسيز ووجيك الذي فاز بلقب الجولة السابعة، والتي أقيمت بمضمار سلوسفيك بالعاصمة البولندية وارسو، والفارس الروسي اندري ايفانوف بطل الجولة الثامنة التي أقيمت بمضمار قازان في جمهورية تتارسان، والفارسة السويدية الريكا هولمكويست الفائزة بلقب الجولة التاسعة التي أقيمت على مضمار ماموث بارك بنيوجيرسي، والفارسة الأسبانية أليخاندرا كوتريز بطلة الجولة العاشرة التي أقيمت على مضمار تاربس بفرنسا ،والفارس الجزائري عبد القادر بولسبع الذي فاز بلقب الجولة الحادية عشر التي أقيمت على مضمار الخروبة بالجزائر، كما سيشارك في السباق الفارس المغربي مراد زايوت.

9 متسابقين في سباق البوني

أما بالنسبة للمشاركين في بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للمهور الصغيرة " بوني" فاوضحت صوايا ا، عدد المشاركين 9 فرسان وفارسات وهم إيبي فيرهيسترين من بلجيكا، وسالما صوفي اليروي من الدنمارك، وميا أنا نيكولس من انجلترا، وإيرينا دوبرج من فرنسا، وكيان شيان مورفي من إيطاليا، وجوناس إريك بوتيلي من السويد وناصر هلال العلوي من الإمارات ومحمد أحمد الكتبي من الإمارات.

اكتمال الاستعدادات

واضافت مؤكدة أنه من المقر أن يكتمل اليوم وصول الضيوف والمسئولين والخبراء والمدربين والفرسان والفارسات اللذين يبلغ عدهم 800 ضيفا من حوالي 80 دولة يمثلون جميع قارات العالم واللذين سيشاركون في فعاليات الجولة الختامية للنسخة الثامنة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول.

واختتمت صوايا مؤكدة أن الإستعدادات أكتملت لختام النسخة التاسعة من المهرجان التي ستقام تحت شعار عالم واحد 6 قارات " أبوظبي العاصمة ".

الدعم والرعاية

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية "إفهار"، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وشركة العواني وكابال، وعمير بن يوسف للسفريات، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية، وشركة نيرفانا للسياحة والسفر، ونادي أبوظبي للفروسية، وأجنحة القرم الشرقي جنة، ومنتجع اننتارا وسبا.

الجمعية العمومية تجتمع غدا

من جانب آخر من المقرر أن يعقد في تمام التاسعة من صباح الغد في الأرشيف الوطني بالعاصمة أبوظبي إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل""ايفهرا" برئاسة لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية رئيسة الإتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل وحضور الأعضاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف للارتقاء بالفرسان المتدربين.