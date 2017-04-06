«دبي ريسينغ» جاهزة لتغطية متميزة للسباقات الأوروبية

أكد عبد الرحمن أمين مدير قناة دبي ريسينغ، أن القناة بدأت في تغطية وبث السباقات الأوروبية للخيول، ابتداءً من يوم الأحد، وذلك بعد أن اعتمدت الإدارة، الخطة المدروسة التي ارتكزت على مفاهيم عديدة، خاصة أن إدارة القناة تعمل دائماً على مراجعة تغطية الأحداث، ومن ثم تشرع في وضع المنهاج الذي يسهم في التميز والتفرد في كل المناسبات، سواء داخلية أو خارجية، كما أن الخبرات التراكمية التي اكتسبها كادر القناة، يسهم، وبشكل مباشر، في اختصار المسافات، وتحقيق الغايات التي من أجلها تم إشهار القناة، التي تعد الأولى في وطننا العربي، وذلك في عام 2008.

وأضاف عبد الرحمن أمين قائلاً: إن الموسم الأوروبي يشتمل على العديد من السباقات المصنفة في الفئات الأولى، ومنها مهرجان رويال اسكوت، ومهرجان جولاي كب، ومهرجان الديربي والأوكس، ومهرجان شامبيون، ومهرجان أبطال المستقبل والجينيز الإنجليزي والكينغ جورج ودون كاستر والأيريش ستيكس والآراك الفرنسي، والتي تحظى بمشاركة عريضة من ملاك الخيل في العالم، وتستمر منافساتها حتى شهر أكتوبر المقبل، ولتنتقل بعدها البوصلة إلى سباقات أميركا وأستراليا والإمارات والسباقات الآسيوية، كما أن الموسم الأوروبي تتخلله إقامة سباقات أخرى، ومنها سباق كابنللي في روما خلال شهر مايو المقبل، والذي تسهم في تنظيمه مزارع وإسطبلات شادويل المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومضمار جبل علي، وبتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي.

مهرجان نيوبري

كما أن قناة دبي ريسينغ سوف تبث، وعلى الهواء مباشرة، فعاليات مهرجان نيوبري للخيول العربية، الذي يقام سنوياً خلال شهر يوليو، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، والذي ارتبطت به القناة منذ سنوات، وساهمت في النجاحات التي ظل يقدمها سنوياً، بفضل دعم راعي الحدث، وأيضاً من خلال الكادر المتخصص في قناة دبي ريسينغ، الذي اكتسب خبرات واضحة للعيان، وفي كل المناسبات.

وعلى صعيد آخر، فرغت قناة دبي ريسينغ من استكمال كافة تجهيزاتها لتغطية المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة في المرموم، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 أبريل الجاري، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. وبخلاف تغطيه السباقات على الهواء مباشرة، فسوف تقدم العديد من البرامج المرافقة، ومنها ساعة الصفر، وبرنامج أهل الهجن، وسيلفي المرموم، والمرموم نت، وبرنامج القافلة، وبرنامج CAMEL RACE FESTIVAL، وستقدم هذه البرامج في فترتي الصباح والمساء.

ريادة

وتحرص مؤسسة دبي للإعلام في نقل الأحداث الرياضية، ومنها سباقات الخيل والهجن، على تأكيد ريادتها وتفوقها طوال السنوات التي مضت، من خلال الإعداد الجيد، حتى تظهر التغطية بالشكل الفريد والمتميز، والذي يؤكد كفاءة وقدرات طاقمها المتمرس، وقال مدير قناة دبي ريسينغ، نأمل أن نقدم الخدمة التي تشد مشاهدينا، وتزيد من أعداد متابعتهم لكل برامجنا التي ننتقيها ونختارها بعناية، وفقاً لما تتطلبه المرحلة، وقال لا بد من أن أشد من أزر الزملاء الذين لم يقصروا البتة طوال التغطيات التي قاموا بها خلال الموسم، التي أرضت طموحاتنا، وندرك أن لديهم الكثير الذي يمكن أن يقدموه خلال الفترة المقبلة.