محمد بن راشد يشهد سباق المنارة للقدرة فـــــي سيح السلم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، سباق المنارة للقدرة لمسافة 100 كم «CEN»، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بمشاركة 195 فارساً وفارسة.

وشهد السباق، اللواء متقاعد سعيد الكمدة رئيس لجنة القدرة في اتحاد الإمارات للفروسية، وسعيد بن حميد الطاير نائب رئيس نادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري أمين السر العام لاتحاد الفروسية، وعدد من المسؤولين والملاك، وجمهور من عشاق سباقات القدرة.

وتوج الفارس حمد عمير الفلاسي بطلاً للسباق، ممتطياً صهوة الجواد «أروسولو ديول»، مهدياً اللقب لإسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.19.10 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس «فوريان كاستاني» لإسطبلات إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 3.26.52 ساعات.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأوروغوانية سيسيليا غارسيا على صهوة «تسماعيل دو فايرول» لإسطبلات فيصل بن زعل، مسجلة زمناً قدره 3.34.38 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس أحمد علي النقبي، ممتطياً صهوة الجواد «توباروبا نابولين» لإسطبلات فيصل بن زعل الخاصة، مسجلة زمناً قدره 3.36.47 ساعات، تلته في المركز الخامس الفارسة نسرين خسرو علي، ممتطية صهوة «بيمو» لإسطبلات الخيول الخاصة، مسجلة زمناً قدره 3.38.13 ساعات.

الفلاسي يتصدر الأولى

تصدر الفارس حمد عمير الفلاسي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كم «الأعلام الصفراء»، ممتطياً صهوة الجواد «أروسولو ديول» لإسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.09 ساعة، واحتلت المركز الثاني الفارسة صابرينا مينديز، ممتطية صهوة الفرس «باندوره تي آي» لإسطبلات الحوسني للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1.27.53 ساعة.

وجاء في المركز الثالث، الفارس حميد محمد البلوشي على صهوة الجواد «ساكس» لإسطبلات بن حم للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.27.57 ساعة.

واحتل المركز الرابع، الفارس أحمد علي النقبي، ممتطياً صهوة الجواد «توباروبا نابولين» لإسطبلات فيصل بن زعل الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.28.02 ساعة، وجاء في المركز الخامس، الفارس مطر سعيد الكعبي، على صهوة الفرس «نوايا» لإسطبل ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.28.09 ساعة.

واحتل المركز السادس، الفارس علي سلطان المرزوقي، ممتطياً صهوة الجواد «فاكندو إتش.إس لإسطبلات مزنة الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.28.16 ساعة.

وجاء في المركز السابع، الفارس محمد أحسن على صهوة الجواد «إل إم استرليتا 10» لإسطبلات سعيد، مسجلاً زمناً قدره 1.28.35 ساعة، واحتل المركز الثامن الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الفرس «رودين» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 1.28.35 ساعة.

.. ويهيمن على «الثانية»

هيمن الفارس حمد عمير الفلاسي، على صدارة المرحلة الثانية لمسافة 40 كم «الأعلام الحمراء»، ممتطياً صهوة الجواد «أروسولو ديول» لإسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 2.43,57 ساعة،.

وجاء في المركز الثاني، الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس «فوريان كاستاني» لإسطبلات إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 2.49.43 ساعة، واحتل المركز الثالث، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، ممتطياً صهوة الفرس «عنيدة» لإسطبلات إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 2.50.24 ساعة.

تتويج

عقب ختام السباق، قام اللواء متقاعد سعيد الكمدة رئيس لجنة القدرة في اتحاد الفروسية، والدكتور غانم الهاجري أمين السر العام لاتحاد الفروسية، ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الثلاثة بكؤوس الفوز، حيث تسلم الفارس حمد عمير الفلاسي كأس المركز الأول، فيما تسلم الفارس سيف أحمد المزروعي كأس المركز الثاني، ونالت الفارسة سيسيليا غارسيا كأس المركز الثالث.

200

حصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز عينية ثمينة عبارة عن سيارات ذات دفع رباعي. ونال الفائز بالمركز الرابع جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما حصل الخامس وحتى المركز العشرين على مبلغ نقدي، بقيمة 100 ألف درهم. وتوجه نادي دبي للفروسية بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، مثمناً الدعم اللامحدود لرياضة القدرة والتحمل وللإسطبلات الخاصة.

107

شهد سباق المنارة للقدرة مشاركة 195 فارسا وفارسة، إلا أنه شهد في المقابل العديد من حالات الانسحاب حيث بلغ عدد الفرسان المنسحبين نحو 107 فرسان نتيجة عدم تجاوز الفحص الطبي الذي يعقب كل مرحلة بسبب تجاوز عدد نبضات القلب الحد الأعلى المسموح به وهو 64 نبضة، أو إصابة الخيل أو بناء على رغبة الفارس نفسه في عدم استكمال السباق رأفة بالحصان.

البطل:دعم فارس العرب سر نجاحاتنا

أعرب الفارس حمد عمير الفلاسي، عن سعادته بالفوز بالمركز الأول للمرة الأولى، مقدما الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المتواصل ما كان له الأثر البالغ والكبير في تشجيع الفرسان على التنافس.

وهنأ الفلاسي، إسطبلات المري، التي تأسست حديثاً، بقيادة المدرب بطي المري، مشيراً إلى أنه على معرفة سابقة بتاريخ الجواد البطل «أرسولو ديول»، حيث قدم الحصان أداءً مبهراً في السباق.

وأكد الفلاسي أن المرحلة الثالثة الحاسمة، لم تشهد سرعات مرتفعة، رغم الانطلاقة القوية في بداية المرحلة، فيما خلت جميع المراحل من الصعوبة،.

مشيراً إلى أنه حرص على مجاراة الجواد «أروسولو ديول»، وتفادي جميع الأخطاء التي وقع فيها خلال مشاركته في الســباق الماضي.

دعم

من جهته، تقدم سيف أحمد المزروعي «الوصيف» بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الدائم ما مد والفرسان المشاركين بالطاقة نحو تقديم المزيد من العطاء والتألق.

وقال المزروعي إن الفرس «فوريان كاستاني» حققت التوقعات، رغم المشاركة الأولى لها، حيث قدمت أداءً جيداً يبشر بالخير في المواسم المقبلة.

وأضاف المزروعي أن التركيز القادم على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

سعادة

بدورها، أعربت الفارسة الأوروغوانية سيسيليا غارسيا، عن سعادتها بالفوز بالمركز الثالث، وقالت أن الفوز يعتبر فال خير نحو تحقيق المزيد من التميز في المشاركات المقبلة.

العضب:المشاركة القياسية تؤكد دعم القيادة الرشيدة

ثمن محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، حضور ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث كان تواجد سموه أكبر دعم للفرسان المشاركين، لافتاً إلى أن اهتمام فارس العرب برياضة القدرة ودعم سموه للسباقات والقدرة والتحمل بصورة عامة ساهم في استقطاب العديد من الشباب نحو رياضة الآباء والأجداد.

وأشاد مدير نادي دبي للفروسية بالسباق الذي شهد نجاحاً قياساً بالمشاركة الكبيرة التي وصلت إلى 195 فارساً وفارسة مما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة وسياستها الناجحة نحو دعم الإسطبلات الخاصة التي تعد من الشرائح المهمة، مضيفاً أن المشاركة الكبيرة تعتبر مؤشراً لنجاح وتطور لسباقات القدرة عموماً والسباقات المخصصة للإسطبلات الخاصة على وجه الخصوص.

وأشاد العضب بالظهور المستمر لأبطال جدد وصعودهم على منصات التتويج، ما يعكس نجاح وتطور هذه السباقات في رياضة القدرة ويشجع الإسطبلات الخاصة تحديداً والفرسان على المزيد من المشاركة والعطاء، مشيراً إلى أن السباق يأتي ضمن روزنامة سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة الذي يقام بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية.