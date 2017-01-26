«فيري سبيشال» أبرز مرشحات لقب «كيب فيردي»

يشهد مضمار «ميدان» العالمي مساء اليوم الجولة الثانية لكأس مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر برعاية أيبيك وجائزته 70 ألف دولار. ويتنافس للفوز باللقب 7 خيول قوية يتصدرها «فيرساك باي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة انطونيو فريسو وإشراف ايروين شاربي.

ومن أبرز المرشحين «سنيبر دي مونلو» لعبد الغني عبدالله عبدالغني بقيادة رويستون فرنش وإشراف هلال العلوي، ويعتبر الأعلى تصنيفاً «120» إلى جانب «هندسة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف اف. روهوت و«فوكوت دولوب» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ايريك جيني.

ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من: «بون بيسر دي فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون «آربي ديكسي بورننغ» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة أدري دي فريز وإشراف ايريك ليما رتينل و«آربي سوريتش» لعبدالغني عبدالله عبدالغني بقيادة جورج بيكل وإشراف هلال العلوي.

شوط «كيب فيردي»

يعتبر الشوط الخامس الرئيسي «كيب فيردي» من أقوى الأشواط اليوم لمسافة 1600 متر جروب 2 برعاية آيبيك ومجموع جوائزه 200 ألف دولار وتنافس خلاله 10 مهرات تتصدرها المرشحة الأولى «فيري سبيشال» لجودلفين بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب سعيد بن سرور. وتعتبر الأعلى تصنيفاً «113».

وأبرز المرشحات للقب «اويال تيارا» بقيادة اوسن مورفي وإشراف المدرب ميك شلتوت، «ريال تري» لمالكها ياسوشي كوبوتا بقيادة اندريا اتزيني وإشراف روجر فاريان و«مفرحة» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف المدرب هاجاس.

ومن أقوى المنافسات «سيلفر ستب» لنيل بيتر غيل بقيادة مايكل بارزالونا، وإشراف بي. بلاندت، «تهاني» لمحمد خليل أحمد بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك، «أناهيتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، كوين باريد لمالكها دبليو. فاريش بقيادة كريستوفر هايس وإشراف المدرب دروبا.

شوط تحضيري الجينيز

يشهد الشوط الرابع «تحضيري» 2000 جينيز الإماراتي لمسافة 1400 متر برعاية «نوفا» ومجموع جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً قوية مستواها متقارب يتصدرها «مقناص» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك.

وأقوى المرشحين للقب «بست سوليوشن» لجودلفين بقيادة اندريا أتزيني وإشراف سعيد بن سرور. إلى جانب «فان ديرديكن» لجودلفين بقيادة دين أونيل وإشراف شارلي أبلبي.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «كورسمو شارلي» لكيلدار ستد بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، فلاي آتو دون» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف شارلي أبلبي، «ماشام ستار» بقيادة رويستون فرنش وإشراف موجونستون، «جود أومن» بقيادة أوسن مورفي وإشراف ديفيد سيمكوك، «مزيد» و«مفيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم .

الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1800 متر جروب «2» برعاية آيبيك ومجموع جوائزه 200 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 8 خيول قوية متقاربة المستوى يتصدرها «غابريال» للدكتور مروان كوكاش بقيادة أندريا أتزيني وإشراف ريتشارد فاهي.

وأبرز المرشحين للقب «لايت ذا لايتس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك دي كوك، «ماستر ذا ورلد» بقيادة دين اونيل وإشراف ديفيد السوورث، «فرير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن، «بروميسينغ رن» لجودلفين بقيادة الفارس جيمي كراولي وإشراف سعيد بن سرور.

شوط ساخن

ينتظر أن يكون الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية أيبيك ومجموع جوائزه 135 ألف دولار، صراعاً ساخناً وشرساً بين 10 خيول قوية يتصدرها «روس» بقيادة أدري دي فريس. ومن أبرز المنافسين على اللقب «فرانكي فورفينجرز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش واشراف سالم بن غدير، «مناصر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي واشراف علي الرايحي، «متوازية» لسلطان علي بقيادة دين أونيل واشراف سايمون كريسفورد، «تومباجا» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون واشراف سعيد بن سرور، «نيد تو نو» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم .

الشوط الأخير

يشهد الشوط السابع والأخير لمسافة 1200 متر، مشاركة قياسية إذ يتنافس خلاله 15 خيلاً قوية يتصدرها «فتيان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي واشراف مصبح المهيري وأبرز المرشحين للقب:

«جنقل كات» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا واشراف شارلي أبلبي، «إيسترن، امباكت» بقيادة كاميرون نوبل، «فاينال فينشر» لتايلورز بلودستوك ليمتد بقيادة باتريك دوبس، «رويسد» بقيادة كريستوفر هايس واشراف دروبا سلفارتنام، «بكارات» لجودلفين بقيادة ادام كيربي واشراف شارلي ابلبي،، «بنادر» و«ماستر مايند» و«مواري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب مايك دي كوك.

276.000

أعلنت اللجنة المنظمة للسباقات بمضمار «ميدان» عن رصد مبلغ 276 ألف درهم لجوائز مسابقة الترشيحات للجمهور بالمضمار وتفاصيلها كالتالي:

الفائز في مسابقة الترشيحات للأشواط الستة ينال مبلغ 63 ألفاً و250 درهماً.

الفائز في ترشيح 5 خيول فائزة ينال مبلغ 6 آلاف درهم، فيما ينال الفائز في ترشيح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم.

جوائز مسابقة الأشواط المزدوجة لهذه الأمسية كالتالي:

الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان 2 و3» جائزتها 50 ألف درهم، الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان 4 و5» جائزتها 25 ألف درهم، الفئة المزدوجة الأخيرة (الشوطان 6 و7» جائزتها 50 ألف درهم.

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية كالتالي: الأشواط الثلاثية «الأشواط 5 و6 و7» جائزتها 73 ألفاً و60 درهماً.

أما مسابقة السوبر فيكتا الخاصة بترشيح المراكز الـ4 الأولى في الشوط الأخير بالترتيب الصحيح فينال الفائز فيها مبلغ 5 آلاف درهم.

الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة «الجائزة الكبرى» ومسابقة الأشواط المزدوجة ومسابقة الأشواط الثلاثية، مجاني وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول.

مسابقة الأشواط الستة مخصصة للأشواط الستة الواردة في برنامج أمسية السباق.