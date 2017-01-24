خيول رئيس الدولة تتألق في سباق أبوظبي 8

واصلت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تألقها على المضمار العشبي لنادي أبوظبي للفروسية، حيث توجت الفرس «محبوبة» لسموه بلقب السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، كما فازت الفرس «ديار» لسموه أيضاً، بلقب سباق الدانة للأفراس، اللذين أقيما، أول من أمس، ضمن فعاليات السباق الثامن للنادي، كما توج الجواد «أكيد شامبيون» بطلاً للسباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول المهجنة، وتوج الجواد «إيه إف سايب» بلقب الجولة السابعة لكأس مزرعة الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة فقط، وفاز بلقب سباق المصفح «سراب الريف» و«الموهبة» لسباق السمحة للتكافؤ.

تألق«محبوبة»

بداية بالسباق الرئيس الأول وهو السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم في الشوط الرابع بمشاركة 12 خيلاً لمسافة 2200 متر وإجمالي جوائزه المالية 110آلاف درهم، ونجحت الفرس «محبوبة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس المتألق تاج أوشي وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل مواصلة تألقها وانتصاراتها، بتحقيقها الفوز بلقب السباق بجدارة واقتدار بزمن 2,25,78 دقيقة وبفارق طول عن زميلها الجواد المخضرم «أبو الأبيض» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس جيرالد أفرانش وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل، وجاء ثالثاً الفرس «لورا» ملك الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس إيريك ليمارتينيل وإشراف المدرب جان دي رويال، وحل رابعاً الجواد «آربي سوريتش» لعبد الله عبد الغني بقيادة الفارس باتريك كوسنجراف وإشراف المدرب هلال العلوي.

«ديار» تخطف الفوز

ونجحت الفرس «ديار» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل، في خطف الفوز بلقب سباق الدانة المخصص للخيول العربية الأصيلة (أفراس) حسب عمر ونتائج المشارك تصنيف من 00-75 الذي أقيم في الشوط الثالث، بمشاركة 10 أفراس لمسافة 2200 متر وإجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وجاء فوز «ديار» بزمن 2,48,72 دقيقة بفارق رأس عن الفرس «درس الريف» من إسطبلات العجبان بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

وحل ثالثاً الفرس «نجمة» من الخيالة السلطانية العمانية، بقيادة الفارس زبيان مازور وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وجاء رابعاً الفرس«سيلك إستيكونجز» من إسطبلات ورسان بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف جاكي ويلهام. عقب ختام السباقين تسلم جائزة الفوز سالم الكتبي مدير سباقات صاحب السمو رئيس الدولة، كما تسلم الفارس تاج أوشي جائزته.

«أكيد شامبيون» بطل المهجنة

وكان مسك الختام الجواد «أكيد شامبيون» ملك الآنسة آفني كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، بنجاحه في الفوز بلقب السباق الرئيس الثاني وهو السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة تصنيف (80) فما فوق، الذي أقيم في الشوط السادس والأخير بمشاركة 13 خيلاً لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم.

وقطع الجواد المسافة في زمن 1,21,08 دقيقة وبفارق طولين عن الجواد «غامر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وحل ثالثاً الجواد«إدلر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باولو سريجو وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، واحتل المركز الرابع الجواد «إنفينسل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وعقب ختام السباق تم تكريم المالك والمدرب والفارس.

وزن

أعرب المدرب محمد رمضان مدرب الفرس «إيه إف الموهبة» الفائز بلقب الشوط الثاني عن سعادته بهذا الفوز مؤكداً أن فوز «الموهبة» يرجع إلى فارق الوزن للفارس كريستوفر البالغ وزنه 53 جحم بعكس السباقات السابقة التي كان يقودها فرسان وزنهم فوق الـ60 جم، وذلك الفارق في الوزن خفف الحمل على الفرس، وقدمت أداء جيداً توجته بالفوز.

«سايب» بطل كأس الوثبة

نجحت خيول خالد خليفة النابودة في تحقيق الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق الجولة السابعة لكاس مزرعة الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، الذي يقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم في الشوط الخامس بمشاركة 14 خيلاً لمسافة 1200 متر.

حيث توج الجواد «إيه إف سايب» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب القدير مصبح المهيري، بلقب هذه الجولة بجدارة بزمن 1,16,15 دقيقة وبفارق أكثر من خمسة أطوال عن زميلته المرشحة الأولى الفرس «إيه أف مخيفة» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب آرنست أورتيل.

وجاء في المركز الثالث زميلهم المهر «إيه إف ماهر» بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف آرنست أورتيل، بينما جاء في المركز الرابع الجواد «مجانتس» لخالد الطاهر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب آرنست اورتيل.

وعقب ختام السباق قامت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، ومسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة، وسلطان العودة ممثل الشركة الوطنية لتسويق وترويج الدقيق والأعلاف بتسليم الجائزة لخالد خليفة النابودة مالك الجواد الفائز والفارس فرناندو جارا.

«سراب» نجم الافتتاح .. و«الموهبة» تقلب التوقعات

كان الفرس «سراب الريف» من إسطبلات العجبان بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عبد الله الحمادي عند حسن ظن مرشحيه به بنجاحه في الفوز بلقب سباق مصفح للخيول العربية الأصيلة لعمر 5 سنوات فما فوق حسب عمر ونتائج المشارك الذي أقيم في الشوط الأول بمشاركة 14 خيلاً لمسافة 1600 متر وإجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وجاء فوز «سراب الريف» بزمن 1,43,46 دقيقة بفارق طول عن الجواد «شامخ الوثبة» ملك ياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف جان دي رويال.

وجاء ثالثاً الجواد «سند» ملك ياس لإدارة سباقات الخيل أيضاً بقيادة الفارس إدري دي فريز وإشراف نفس المدرب، والرابع الجواد «ميدان دي بون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس جيرالد افرانش وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل.

ونجحت الفرس «إيه إف الموهبة» لمحمد الأعسر بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب محمد رمضان في قلب التوقعات والترشيحات في الشوط الثاني، وهو سباق السمحة للخيول العربية الأصيلة تكافؤ للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات والمصنفة من من 00-63 الذي شارك فيه 14 خيلاً لمسافة 1600 متر وإجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم.

حيث نجحت الفرس «الموهبة» في تحقيق الفوز بلقب هذا السباق بجدارة بزمن 1,44,15 دقيقة وبفارق طول عن الجواد «مناور» من إسطبلات العجبان بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، وجاء ثالثا الجواد إيه إف حكيم «لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب إيرنست اورتيل، والرابع الجواد «ضامن» ملك ياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس إدري دي فريز وإشراف جان دي رويال.

سر الفوز

أكد عبد الله الحمادي مدرب الفرس «سراب الريف» من إسطبلات العجبان بلقب الشوط الافتتاحي، أن سلالة هذا الفرس جيدة سواء الأب الأم ومعروف مستوياتها ونتائجها القوية، لذلك فلم يكن مستغرباً أن يستمر الفرس على نفس نهجمهما، وبالتالي فالفوز كان متوقعاً قياساً بنتائج الفرس في الفترة الأخيرة ونتائج سلالته القوية، وبالتالي فأي فارس يكون على صهوة الفرس يكون قادراً على تحقيق الفوز.

سالم الكتبي: تجربة جيدة لكأس رئيس الدولة

بارك سالم الكتبي مدير سباقات صاحب السمو رئيس الدولة فوز الفرس «محبوبة» بلقب السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية وفوز الفرس «ديار» بلقب سباق الدانة للأفراس، وأكد أن فوز محبوبة كان متوقعاً لجاهزيتها وأشاد بالمستوى الذي قدمه الجواد «أبو الأبيض».

مؤكداً أن هذا السباق يعد تجربة جيدة للسباق الرئيس لكأس رئيس الدولة يوم 12 فبراير القادم، وأما بالنسبة لفوز «ديار» قال إن مسافة السباق البالغة 2200 متر كانت تلتزم استراتيجية مقننة لطول المسافة، لذلك كانت التوجيهات للفارس تاج أوشي عدم الاندفاع في البداية، والبقاء في منطقة الوسط خلف الخيول المتقدمة، التي توقع أنها ستندفع، ومن ثم في آخر 100 متر يطلب من الفرس الاندفاع، ونظراً لوجود مخزن طاقة لديها كانت استجابتها إيجابية ونجحت في التقدم وتحقيق الفوز.

النابودة: كل الملاك يطمحون للقب

أعرب خالد خليفة النابودة مالك الخيول التي فازت بالمراكز الثلاثة الأولى في الجولة السابعة لكأس مزرعة الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة فقط عن سعادته بذلك الفوز، مؤكداً أن الفوز بأية لقب لكأس الوثبة يعد مطمحاً لجميع الملاك والمربين خاصة أنه في النهاية يتأهل بالفائزين بالجولات لجولة حاسمة لاختيار الأفضل للمشاركة في كأس الشيخ زايد بن سلطان بالمغرب.

مؤكداً أن ذلك مكرمة جديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسيكون لتلك المكرمة الأثر الإيجابي في زيادة الاهتمام من الملاك، سعياً لنيل شرف المشاركة في كأس زايد، وعن فوز» سايب «بلقب الجولة السابعة أكد انه كان يتوقع فوز «مخيفة» الفائزة بالجولة الماضية، ولكن لم يتحقق ذلك ربما لعدم حصولها على الراحة الكافية، ونجح سابب في فرض وجوده محققا الفوز.