جائزة حمدان بن راشد تنظم سباقاً للخيول العربية في أميركا

غادر في وقت متأخر من مساء أمس، وفد اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسباقات الخيل، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، للإشراف على تنظيم أول حفل لسباقات الجائزة يقام بالساحة الأميركية، وذلك يوم الجمعة المقبل، بمضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس، ويخصص للخيول العربية الأصيلة.

وضم الوفد الذي ترأسه ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الجائزة، أعضاء اللجنة المنظمة، عبد الله الأنصاري، مسعود صالح، محمد طه وعبد الرحمن أمين، مدير قناة دبي ريسنغ. وسينضم إلى الوفد في تكساس، ريتشارد لانكستر مدير إسطبلات شادويل بريطانيا، وريك نيكولس مدير شادويل فارم في أميركا.

ويشكل الدخول إلى الساحة الأميركية للمرة الأولى، نقلة نوعية كبرى في مسيرة هذه الجائزة، التي تتكفل برعاية سلسلة متكاملة من السباقات العربية رفيعة المستوى في أكثر من عشر دول في جميع قارات العالم، وكانت الساحة الأميركية بمثابة الحلقة المفقودة في تلك السلسلة الذهبية، التي تحظى بدعم واهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال ميزرا الصايغ رئيس اللجنة المنظمة، في تصريح بهذه المناسبة: «بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بذلت اللجنة المنظمة جهداً كبيراً من أجل إقامة هذا السباق للمرة الأولى بالساحة الأميركية، التي يوليها سموه اهتماماً عظيماً، كونها تمثل قاعدة رئيسة لعمليات سموه في إنتاج الخيول العربية والمهجنة،وأضاف: «لذلك نحن سعداء للغاية بإقامة هذا الحدث، الذي يوسع من النطاق الجغرافي للجائزة، لتغطي جميع القارات، ويحقق رغبة راعي السباق بإهداء الساحة الأميركية عدداً من السباقات الرئيسة، التي تسهم في تعزيز مكانة الخيول العربية، وتعيد لها البريق،