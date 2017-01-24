اختيار 10 حكام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

تم اختيار 10 حكام دوليين عن طريق القرعة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي في مركز دبي التجاري، والتي تنطلق 16 مارس وتختتم 18منه.وتحدث في بداية المؤتمر الصحافي عادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة مرحباً بالحضور وموضحاً معايير اختيار الحكام المرشحين لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن طريق القرعة.

وتم اختيار 9 حكام من الصندوق رقم «2» والذي ضم دول الولايات المتحدة الأميركية، سويسرا، روسيا، بلجيكا، ألمانيا، أسبانيا، البرازيل، فرنسا وبولندا.

كما تم اختيار حكم واحد من الصندوق رقم «1». وتم اختيار حكمين احتياطي بدمج اسماء الصندوق رقم «1» مع الصندوق رقم «2». وأعلن الفلاسي أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي لديها الحق في سحب أو شطب أي حكم يظهر تعارضاً في المصلحة أو لم يستطع قبول الموقف بالبطولة. وقام بسحب القرعة الدكتور عصام عبدالله عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة مدير جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة وقصي عبيدالله مدير البطولة وخليفة النعيمي من مربط الأريام. وأسفرت عملية القرعة عن اختيار 10 حكام وتفاصيلهم كالتالي:

فاوست سكانزي «إيطاليا»، مارك فيري «فرنسا»، لويس روك «البرازيل»، سديس بيكر «هولندا»، أرينا ستلجر «روسيا»، كونراد ديتلر «بلجيكا»، نيكولاس جونغ «بليجكا»، توماسز تركزينسك «بولندا»، تيري هولمز «الولايات المتحدة الأميركية»، كريستينا فالديف يكولون دي شرفجل «اسبانيا»، وضمت قائمة الاحتياط كلاً من: رناتا سكيبلر «سويسرا» و«سيلفيا ابراهادت «ألمانيا».

افتتاح التسجيل أول فبراير

وأعلن قصي عبيد الله مدير البطولة بأن تسجيل الخيول للمشاركة في البطولة سيبدأ أول فبراير ويستمر لمدة أيام.

وأكد على وجود المعرض المصاحب للبطولة وأن خيول الإنتاج المحلي المتأهلة سيكون فرصة كبيرة للمشاركة في البطولة. وأكد عبيدالله على استمرار التسويق للبطولة معلناً استبعاد مشاركة خيول الماراثون وخيول السباق هذا العام حتى لا يتعارض ذلك مع بطولة كأس ولي عهد دبي للقدرة التي ستقام في نفس الفترة وتوقع مدير البطولة عن مشاركة قياسية من مختلف دول العالم باعتبار أن البطولة مشهورة على المستوى العالم لما تضمه من نخبة الخيول العالمية.

عصام : البطولة لنخبة النخبة

أكد الدكتور عصام عبدالله عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة مدير جمعية الإمارات للخيول العربية بأن المعايير الموضوعة للبطولة هي مشاركة نخبة الخيول في العالم، وأنها ظلت منذ بداية انطلاقتها تحافظ على ذلك النهج مؤكداً بأن البطولة صممت لنخبة النخبة.

وأضاف قائلاً بأنهم سيحافظون على هذه المعايير باعتبار أن القمة ليس لها حدود وتوقع عصام عبدالله تواجدا ملحوظا لنوعية كبيرة وممتازة من الخيول. وأضاف قائلاً أن طريقة اختيار الحكام يؤكد الشفافية والنزاهة في البطولة لإضفاء التناغم بين الحكام.

الفلاسي: مشاركة أفضل الخيول

أكد عادل سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي مشاركة نخبة الخيول وأبرزها على مستوى العالم، مؤكداً بأن البطولة لها باع طويل وخبرات لمشاركة أبرز الحكام والفنيين والإداريين.

وأعلن الفلاسي عن استبعاد خيول الماراثون والسباق من المنافسات حتى لا يحدث تضارب مع بطولة كأس ولي عهد دبي للقدرة. كما أعلن بأن طريقة اختيار الحكام يعكس الشفافية في اختيارهم والنزاهة في البطولة.

مفاجأة

أعلن محمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي عن مشاركة أفضل خيول المربط في البطولة العالمية التي تشهد مشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم.

وأضاف بأن خيول الإسطبل تملك تاريخاً مشرفاً في البطولات السابقة، حيث سبق لها تحقيق إنجازات مشرفة لما تملكه من خيول رائعة لها نتائج مشهورة في البطولات العالمية.

وأعلن عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي عن استعدادهم للمشاركة بأقوى خيول المربط، حيث إن البطولة تعتبر الأرقى وتشهد سنوياً مشاركة أفضل خيول العالم.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن يعد بمفاجأة في البطولة فترقبوها.

وأكد المرازيق أن خيول الإنتاج المحلي ستكون رأس الحربة للمربط في المنافسة على ألقاب البطولة، خاصة وأنهم يملكون خيولاً قوية ستبيض الوجه .