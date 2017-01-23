الألماني جورج يقتنص جائزة لونجين الكبرى

فاز الفارس الألماني جورج نييف بالفرس «كارينا 11»، بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، وحصل على جائزة المركز الثاني، وأعلى نقاط جولة الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز الفارس القطري باسم محمد حسن بالجواد «ذا توي ميكر»، وفازت الفرنسية أدلين هيكارت بالجواد «باشا دو جاي» بالمركز الثالث.

وأقيمت فعاليات البطولة بنادي الشارقة للفروسية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة (19 ـ 21) يناير الحالي، وشهد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة منافسات الختام، بحضور كل من الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة لونجين راعية الجائزة الكبرى للبطولة من فئة الثلاث نجوم، والنجمة الواحدة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام النادي مدير البطولة.

منافسة الجائزة الكبرى

تضمنت منافسة جائزة لونجين الكبرى لفئة الثلاث نجوم، واحدة من جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، وتصدرها الفارس الألماني جورج نييف بالفرس «كارينا 11»، بعد أن نجح في تسجيل الزمن الأفضل منهياً الجولة في (41.68) ثانية منحه لقب كأس البطولة، وجائزة لونجين الكبرى، ونال القطري باسم محمد حسن بجواده «ذا توي ميكر» ثانياً، جائزة المركز الثاني وأعلى نقاط جولة الدوري العربي، وفاز الفارس السعودي خالد العيد بالفرس «أساطير» بجائزة لونجين الكبرى لبطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمة، ونال جائزة المركز الثاني مواطنه رمزي الدهامي بالجواد «ديجي».

جائزة شادويل

وأضاف الفارس السعودي رمزي الدهامي فوزاً جديداً بصحبة الجواد «تيد»، وحقق معه جائزة شادويل الكبرى المصغرة في البطولة من فئة الثلاث نجوم، وقامت شادويل برعاية شوط الجائزة الكبرى المصغّرة، وتوّج الفائزين ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس عبد الله حميد المهيري مع الفرس «شا شا شا 7».

فريق عمل

وعلق الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية قائلاً: الأيام الثلاثة التي أقيمت خلالها فعاليات البطولة تجعلها الأقرب إلى مهرجان لقفز الحواجز بعدد الفرسان المشاركين فيها، والدول التي قدموا منها، والظهور المميز للفرسان الناشئين وتحقيقهم لنتائج جيدة يؤكد اهتمام الأندية بهذه الفئة من الفرسان، وخاصة من نادي الشارقة للفروسية بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو دعم موجه لعموم أنشطة الفروسية ورياضة قفز الحواجز على وجه الخصوص.

رعاية

قال ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إنها المرة الأولى، التي تقوم فيها شادويل بالرعاية في بطولات قفز الحواجز، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فإن شادويل ستستمر وتواصل رعايتها لمنافسات قفز الحواجز في البطولات الدولية، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية دعماً للفرسان والفارسات، ورياضة قفز الحواجز بالدولة عموماً.