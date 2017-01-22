الإمارات بطل الكأس الغالية للبولو

توج فريق الإمارات بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسخته الـ17 بعد فوزه على ديزرت بالم 9 ـ 4 في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الذي ينظم البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وراعي لعبة الملوك بالدولة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الشركات المساهمة.

وحصل فريق ديزرت على الوصافة فيما نال فريق أبوظبي المركز الثالث بعد فوزه على فريق غنتوت ياس بنتيجة 8 ـ 7، وفاز الجواد الأرجنتيني «تورتا» ذو السبع سنوات بلقب أفضل جواد في البطولة، وكان يمتطيه اللاعب لوكاس من فريق الإمارات، وكرمت اللجنة المنظمة للبطولة الرعاة وشركاء النجاح في الحفل الختامي.

شهد المهرجان الختامي والمباراة النهائية للكأس الغالية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائد فريق الإمارات التي لم تشارك في النهائي بسبب الإصابة، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ سعيد بن محمد بن سالم بن حم العامري، وسعيد بن حوفان نائب رئيس نادي غنتوت وأحمد النعيمي مدير النادي وهلال هانئ نائب الرئيس لشركة بريمير موتورز.

تهنئة

وهنأ سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، فريق الإمارات البطل الحاصل على أغلى الكؤوس، وأشاد بفريق ديزرت بالم الوصيف الذي قدم مباراة كبيرة، وجميع الفرق المشاركة، ووجه الشكر إلى جميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح أغلى الكؤوس، وقال: البطولة ناجحة بكل المقاييس، ومشاركة هذا العدد من الفريق ومستوى اللاعبين كان له مردود جيد في مستوى البطولة بشكل عام.

وأعرب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والمميزة في أغلى الكؤوس، التي احتضنها النادي على مدار أسبوعين، ما يؤكد النجاح الكبير للبطولة، التي شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة وظهرت مستويات جيدة للاعبين المواطنين والأشقاء من السعودية بجانب اللاعبين المحترفين وهو ما رفع المستوى الفني للبطولة.

تطوير

وأهدت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات إنجاز الفوز بالكأس الغالية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى الوالد الفارس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ووجهت الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت الذي قدم الدعم الكبير للبطولة ويقدم الكثير للعبة من أجل تطويرها على مستوى الدولة، كما وجهت الشكر إلى لاعبي فريقها الذين لعبوا بطولة استثنائية وقياسية من حيث عدد مرات الفوز المتتالي فلم يخسر الفريق في البطولة أية مباراة، وهو ما يعد مكسباً كبيراً في المرحلة المقبلة.

وأضافت: الفوز بأغلى الكؤوس يحفز الفريق على البحث عن بطولات جديدة، ويُحمل اللاعبين المسؤولية في الحفاظ على نفس المستوى، وخاصة أن الفريق سيشارك في سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو بمنتجع الحبتور ونحتاج للحفاظ على نفس المستوى من أجل الوصول مجدداً إلى منصات التتويج.

وأكدت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن تطوير اللعبة، يعود على أبناء الإمارات بالفائدة، ويسهم في نشر اللعبة وإقبال الشباب على ممارستها، ويأتي ذلك في ظل المنشآت الرياضية ، وبمقدمتها نادي غنتوت ذو المواصفات العالمية، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهذه الرياضة.

تكريم

تم تكريم الرعاة في الحفل الختامي، وفي مقدمتهم (جنة للفنادق) وياس القابضة وياس العقارية وسيارة مازيراتي، وبفرلي هيلز بولو كلوب، ومستشفى الأهلي، واياسو بوتيك وتم تكريم الشركاء وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، و(فرسان الإمارات للاستعراض الجوي) و(قفز المظلات بالقوات المسلحة).