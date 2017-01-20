مسقط تستقبل أولى جولات مونديال «أم الإمارات»

يبدأ المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رحلته المكوكية حول العالم، من مضمار الرحبة الرملي بالعاصمة العمانية مسقط اليوم.

وذلك بإقامة الجولة الأولى لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (إفهار) ومونديال سموها للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إيذاناً بتدشين النسخة التاسعة للمهرجان للعام 2017، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

البداية بالسيدات

وبداية بسباق مونديال «أم الإمارات»، للسيدات الذي تبلغ مسافته 1600م، وإجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، وتشارك فيه 10 فارسات من دول العالم من بينهن الفارسة العمانية أزهار الوردية، التي سبق لها أن حققت 9 انتصارات خلال مشوارها البالغ 64 مشاركة، وأبرز نتائجها لقب الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات، التي أقيمت بمضمار تولوز الفرنسي في النسخة السابعة من المهرجان.

وهناك الفارسة البلجيكية آن انجلز وحققت 12 فوزاً من إجمالي 100 مشاركة أبرزها عبر جرونيندال في عام 1990 حين حصلت على رخصتها الأولى، والفارسة الفرنسية جولي هندرسون، وحققت 13 فوزاً من إجمالي 78 مشاركة، والفارسة الألمانية ايفا هيرستهال، وحققت 32 فوزاً من إجمالي 488 مشاركة، والفارسة الايرلندية هيلين موني.

وحققت 6 انتصارات من إجمالي 130 مشاركة، والفارسة الايطالية ايلاريا ساجيومو وحققت 38 فوزاً من إجمالي 600 مشاركة، والفارسة الهولندية سيندي كلينكينبيرج، وحققت الفوز 15 مرة من إجمالي 76 مشاركة.

الفرسان المتدربين

وتجتذب الجولة الأولى من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «ايفهرا» التي تبلغ مسافتها 1600م والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو 12 فارساً وفارسة، منم بينهم 3 فرسان من عمان، يتقدمهم الفارس سيف البلوشي، الذي حقق 14 فوزاً من إجمالي 174 مشاركة، والفارس يحيى الحمداني وحقق 23 انتصاراً من إجمالي 250 مشاركة.

وأما الفارس الثالث هو شكر البلوشي وحقق 19 انتصاراً من إجمالي 429 مشاركة. كما يشارك في السباق الفارس البحريني صادق حميد، وحقق 5 انتصارات من إجمالي 32 مشاركة، إضافة للفارس البلجيكي فيليس جاكوبس، وحقق الفوز مرة واحدة من إجمالي 41 مشاركة، والفارسة الدنماركية آنا توفرود، وحققت 8 انتصارات من إجمالي 36 مشاركة.

والفارس الفرنسي نيكولاس بارزلونا، وحقق 39 انتصاراً من إجمالي 300 مشاركة، والفارسة الألمانية ايستر ويسماير، وحققت 60 انتصاراً من إجمالي 611 مشاركة، والفارس القبرصي ماريوس ديمتريوس، وحقق 5 انتصارات من إجمالي 109 مشاركة.

مردود إيجابي

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية أن المشاركة في رعاية المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انطلاقاً من حرص على دعم الرياضة النسائية بمختلف مجالاتها، ومنها رياضة الفروسية لما تمثله تلك الرياضة من ارتباط بالماضي العريق والتراث.

وواصلت مؤكدة أن اهتمام «أم الإمارات» بالمرأة الإماراتية، وحرص سموها على دعمها ومؤازرتها ومساندتها كان له المردود الإيجابي في ما وصلت إليه المرأة الإماراتية في شتي المجالات باحتلالها أعلى وأرقى المناصب السيادية في الدولة، والمجال الرياضي من المجالات التي أولت سموها اهتماماً خاصاً لإيمانها بدور الرياضة في حياة المرأة لإسهامها الواضح.

ومن هذا المنطلق كان حرص سموها على دعم ورعاية بطولتي العالم لسموها للسيدات والفرسان المتدربين، اللتين تشهدان من عام إلى عام إقبالاً شديداً على المشاركة فيهما من أفضل الفارسات في العالم نظراً للسمعة العالمية التي اكتسبتها هذه البطولة.

شكر

وجهت نورة السويدي الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سموه اللامحدود للمهرجان وإتاحة الفرصة للمشاركة في هذه التظاهرة النسائية العالمية ومعربة عن أملها أن يواصل المهرجان نجاحاته العالمية، ومتمنية التوفيق للمشاركين في الجولة الأولى في العاصمة العمانية مسقط اليوم.

العواني: المهرجان يعزز المكانة العالمية

أشاد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالدعم، الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لرياضة الفروسية عامة والمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور خاصة، ما ترتب على ذلك نجاحه وتطور سباقاته وانتشارها حول العالم وزيادتها من عام إلى عام.

وأكد أن زيادة السباقات هذا العام يؤكد السمعة العالمية التي اكتسبها المهرجان، كما أكد أن رعاية المجلس وشراكته للمهرجان بالتنسيق والدعم للعام التاسع على التوالي تنطلق من توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التقدم والنجاح للمهرجان، الذي يتضمن فعاليات منوعة تحت مظلته.

وحرص على الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المهرجان التي تقدم سلسلة سباقات متواصلة تخدم جميع المهتمين برياضة الفروسية على مستوى العالم، وتعزز التواصل بين جميع الفرسان وملاك الإسطبلات الخاصة والمربين والفرسان والفارسات، والذي يصب كله لصالح الخيل العربي.

مصدر فخر

أكد سلطان عودة ممثل الشركة والوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق أن مشاركة الشركة كونها شريكاً رئيساً في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة يعتبر مصدر فخر وإعزاز للشركة وقلادة على صدور جميع العاملين في الشركة، وأكد تلك الشراكة والرعاية تنطلق من الحرص على دعم الأنشطة الرياضية عامة والتراثية خاصة لتثبيت الهوية الوطنية.

ولما يقوم به هذا المهرجان من دور كبير في إعادة الاهتمام بالخيل العربي الأصيل، الذي يمثل الرمز لتراثنا العريق، الذي أرسى قواعده المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وسار على نفس نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واختتم موجهاً الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمهما اللامحدود للمهرجان وإتاحة سموهما الفرصة للشركة بالشراكة في رعاية المهرجان العالمي، الذي اكتسب سمعة عالمية ويعتبر خير ترويج للدولة في العالم بأسره.

النعيمي:دور إيجابي في الترويج

أشاد مبارك النعيمي مدير الترويج الدولي بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالنجاح الذي حققه المهرجان ودلل على ذلك بزيادة عدد سباقاته وانتشاره في جميع قارات العالم، ما يسهم ذلك بدور إيجابي في الترويج للعاصمة أبوظبي، وأكد حرص هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على الاستمرار في دعم المهرجان، لما له من دور إيجابي في تعريف العالم بتراث الدولة وثقافتها.

وحرص على توجيه الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمهما لمهرجان، وكذلك للرعاة الذين يلعبون دوراً بارزاً في نجاح المهرجان، واختتم متمنياً التوفيق للمشاركين في الجولة الافتتاحية.

الريسي:توثيق الحدث

أكد الدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني أن رعاية الأرشيف للمهرجان تأتي انطلاقاً من الحرص على دعم كل الأنشطة الرياضية عامة والتراثية خاصة، للحفاظ على الهوية الوطنية، وأكد أن مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد بتنظيم هذا المهرجان العالمي للخيول العربية لعب دوراً حيوياً في عودة الاهتمام بالخيل العربي في جميع دول العالم.

وأكد أن الأرشيف الوطني يفخر بشراكته الأساسية للمهرجان وأن الأرشيف بدأ بتوثيق جميع فعاليات المهرجان لتكون مرجعاً للمهتمين بصناعة الخيل العربي في مختلف مجالاته.