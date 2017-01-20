كأس رئيس الدولة للبولو بين الإمارات وديزرت اليوم

تتجه أنظار عشاق ومحبي لعبة الملوك، اليوم إلى نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لمتابعة ختام النسخة الـ 17 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، حيث اللقاء النهائي، الذي يجمع فريقي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي، في صراع مشترك على معانقة اللقب الغالي للبطولة، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مشاركة 6 فرق قادها نجوم الإمارات والسعودية، إضافة للمحترفين الأجانب، تنافسوا على مدار أسبوعين.

وتمثلت المفاجأة الكبرى في خروج حامل اللقب فريق سعيد بن دري من الدور الأول، ويسبق المباراة النهائية، مواجهة فريقي غنتوت صاحب الأرض والضيافة، بقيادة علي المري مع أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، على تحديد المركزين الثالث والرابع، وكان فريق الإمارات قد تأهل للنهائي بالفوز في الدور الأول على بن دري حامل اللقب 7/‏‏10.

وعلى فريق زيدان 8/‏‏12، وفي المربع الذهبي لم يجد صعوبة في الفوز على فريق غنتوت بنتيجة 9-6، وفي الجانب الآخر صعد فريق ديزرت بالم للنهائي، بعد فوزه في الدور الأول على غنتوت 6-5، وعلى فريق أبوظبي بالهدف الذهبي 10-9، وعاد وكرر الفوز على فريق أبوظبي 10-9 بالهدف الذهبي أيضاً في نصف النهائي. وأتمت اللجنة المنظمة للحدث كل الترتيبات التنظيمية، وتبدأ الاحتفالية الختامية في الثانية ظهراً، بفتح أبواب النادي أمام الجمهور، على أن تبدأ الفعاليات الترفيهية المصاحبة للنهائي في الثالثة عصراً بعد وصول كبار الشخصيات.