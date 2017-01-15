72 خيلاً في السباق السابع لنادي أبوظبي اليوم

بعد توقف دام 23 يوماً، تعود اليوم السباقات لنادي أبوظبي للفروسية، وذلك بإقامة السباق السابع الذي يشارك فيه 72 خيلاً على مدى ستة أشواط، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 530 ألف درهم للفائزين في الأشواط الستة، إضافة إلى 50 ألف درهم، كجوائز للجمهور على الترشيحات الصحيحة.

ويتضمن سباق اليوم شوطين رئيسين، الأول، وهو سباق الشهامة لتكافؤ للخيول العربية الأصيلة، وأقوى المرشحين للفوز بلقب هذا السباق، الفرس «آر بي ديكسي بيرننج»، والمرشح للسباق الرئيس الثاني، وهو سباق «شاطئ الراحة للخيول المهجنة» الجواد «هايمنايوز»، أما باقي السباقات.

فالمتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة في الشوط الأول، وهو سباق العجبان للمبتدئات، وفي الشوط الثالث، وهو سباق مدينة زايد للمبتدئات، المرشح الأول الجواد «حرم الريف»، وفي الشوط الرابع، وهو سباق الطويلة للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة، فالمرشح الفرس «لاف تو دانس»، وفي الشوط الخامس، وهو الجولة السادسة لكأس مزرعة الوثبة ستود، فالمرشح المهر «إيه إف ماهر».

بداية بالسباق الرئيس الأول، وهو سباق الشهامة للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، المصنفة من 70 - 100 الذي سيقام في الشوط السادس الأخير لمسافة 2200 متر، وبمشاركة 8 خيول، وإجمالي جوائزه المالية 110 آلاف درهم، فقياساً بمستويات ونتائج الخيول المشاركة، فالأقرب للترشيح للفوز بلقب هذا السباق الفرس «آر بي ديكسي بيرننج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل.

وأقرب منافسيه الجواد «نجم الإمارات» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس جيرالد أفرانش، وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل، والجواد «إيه إف لاسع» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

«هايمنايوز» للمهجنة

في السباق الرئيس الثاني، وهو سباق شاطئ الراحة للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ للخيول المصنفة من 58-84، الذي سيقام في الشوط الثاني، بمشاركة 14 خيلاً لمسافة 1400 متر، وإجمالي جوائز مالية 100 ألف درهم، فأقرب الخيول المرشحة في هذا الشوط الجواد «هايمنايوز» من نقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس برونو ريس، وإشراف المدرب راشد بورسلي، يليه الجواد «كونكورانت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

غموض في الأول

نظراً لغموض مستويات معظم الخيول المشاركة في الشوط الأول «سباق العجبان» للخيول العربية غير المصنفة للمبتدئات، الذي سيشارك فيه 14 خيلاً لمسافة 1400 متر، وإجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، من المتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة في هذا الشوط، وإن كان الأقرب للترشيح للفوز، الفرس «إيه إف مناور» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إرنست أورتيل، والمهر «محفوظ» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إيريك ليمارتينيل.

«حرم الريف» للثالث

يعتبر الجواد «حرم الريف» من إسطبلات العجبان، بقيادة الفارس سام هتشكوك، وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، أقوى الخيول المرشحة للفوز بلقب سباق مدينة زايد للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، الذي سيقام في الشوط الثالث، بمشاركة 14 خيلاً لمسافة الميل 1600 متر، وإجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وأقرب منافسيه المهر «إيه إف مؤسس» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

من المتوقع أن يشهد سباق الطويلة للتكافؤ للخيول العربية الأصيلة، الذي سيقام في الشوط الرابع، بمشاركة 8 خيول لمسافة 1200 متر، من المتوقع أن يشهد هذا السباق، مواجهة على لقب هذا الشوط بين الفرس «لاف تو دانس» من إسطبلات العودة، بقيادة الفارس فرناندو جارا، ، والجواد «ملحن الألحان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس جيرالد أفرانش،.

كأس الوثبة

تواجه الفرس «إيه إف مخيفة» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس برونو ريس، وإشراف المدرب إرنست أورتيل، شقيقه المهر «إيه إف ماهر» لنفس المالك، بقيادة الفارس أنطونيو فريز، وإشراف نفس المدرب في سباق الجولة السادسة لكأس مزرعة الوثبة ستود لملاك الإسطبلات الخاصة فقط للخيول العربية، الذي يقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، والذي سيقام في الشوط الخامس، بمشاركة 14 خيلاً لمسافة 1200 متر.