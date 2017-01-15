القمزي يهدي إسطبلات الريف كأس القدرة

أهدى الفارس محمد علي القمزي إسطبلات الريف لقب كأس الريف للقدرة 120 كم FEI CEL نجمتين، الذي أقيم يوم أمس على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي شارك فيه 182 فارساً وفارسة من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة، وتم رصد جوائز عينية بواقع 4 سيارات للفائزين الأربعة الأوائل في السباق مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الجواد «شداد» من إسطبلات إم آرإم، وفي المركز الثالث الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «توم جونز تي» من إسطبلات إف 3، وفي المركز الرابع الفارسة صوفيا سانز على صهوة الجواد «رادجاه التاهومي» من إسطبلات الجزيرة 2.

وحضر السباق الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والبلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وعدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «أيفهرا» رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، والدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني والذين قاموا بتتويج الفائزين الأربعة الأوائل عقب ختام السباق.

وتميز السباق بالقوة والإثارة، وقد شهد تقلبات كثيرة على صدارة مراحله الأربع، ولكن في النهاية، ينجح الفارس محمد علي القمزي على صهوة الجواد «وود بورن ستار فلاش» من إسطبلات الريف في تحقيق الفوز بالمركز الأول بزمن إجمالي 4,14,22 ساعات ، وكان ترتيبه في المرحلة الأولى الأول وحافظ على نفس المركز في المرحلة الثانية ولكنه تأخر في الثالثة للمركز الخامس.

أما الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الجواد «شداد» من إسطبلات إم.آر. إم والذي حل في المركز الثاني بزمن إجمالي4,15,21 ساعات فكان ترتيبه في المرحلة الأولى في المركز الـ16، وتقدم في الثانية للمركز الـ13، وواصل تقدمه في الثالثة ليحل سابعاً.

وأما الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «توم جونز تي» من إسطبلات إف 3 فقد حل ثالثاً بزمن إجمالي 4,15,22 ساعات ، فكان ترتيبه في المرحلة الأولى المركز الـ19، وتقدم في المرحلة الثانية للمركز السابع وحافظ على نفس المركز في الثالثة.

أما الفارسة الأرجنتينية صوفيا سانز التي حلت في المركز الرابع على صهوة الجواد «رادجاه التاهومي» فقد حلت في المركز الرابع بزمن إجمالي 4,16,09 ساعات ب، وكان ترتيبها في المرحلة الأولى سادساً وتقدمت في الثانية للمركز الخامس، وواصلت تقدمها في المرحلة الثالثة للمركز الثالث.

توثيق سباقات القدرة

كشف الدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني أن هناك اتجاهاً في الأرشيف الوطني لتوثيق سباقات القدرة بشكل كامل، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة بعد النجاح في توثيق سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة، والتوثيق معني بفهرسة كل ما يتعلق بالخيل وسلالاتها والنتائج.

وهذا أمر مهم للغاية ولابد منه، والبيانات موجودة ولكن نحن بحاجة إلى فهرسة وتصنيف، ونأمل قريباً أن ننهي هذا المشروع ونطلقه ونمضي في التوثيق في المراحل القادمة بشكل متطور حتى يصبح مرجعاً يستفيد منه الجميع..

الريسي: الالتزام بالنظم يطور القدرة

أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بالمشاركة الكبيرة في سباق الريف والتزام الفرسان بالنظم واللوائح، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة رياضة القدرة .

وقال «سباق الريف من السباقات المهمة التي تأتي قبل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والمشاركة كانت كبيرة في السباق الذي شهد منافسة قوية، وأضاف: هذا كله تأكيد على توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق القوانين الدولية والالتزام بكل ما هو في مصلحة الرياضة لاستمرارها على أفضل وجه.

وعن تحضيرات اتحاد الفروسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة قال: التحضيرات جارية على قدم وساق، واللجنة المنظمة في الوثبة يستعدون استعدادا كبيرا للحدث الكبير، وهو أغلى كأس في الموسم ، وقبل ذلك عشنا أيام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكانت احتفالية كبيرة.

سباق سريع

أكد الفارس محمد علي عتيق القمزي بطل السباق أن السباق تميز بالسرعة نتيجة ملائمة الطقس، وبالتالي كانت معدلات السرعة عالية، وأكد أن جاهزية الجواد ساعدته على تحقيق الفوز الذي يعتبر الأول بالنسبة له ـ وواصل مؤكداً أن المرحلة الثالثة كانت من أصعب المراحل في السباق.