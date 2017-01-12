سباق كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل 19 الجاري

تُجرى الاستعدادات المكثفة حالياً في قرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات بمدينة الختم، تمهيداً لإطلاق احتفالية سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمل.

والتي ينظمها نادي تراث الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية ضمن برنامج موسم القدرة الجديد لبوذيب 2017، احتفاء باسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتقديراً لجهوده ودعمه لفروسية الإمارات ورياضة القدرة في الدولة بوجه عام، وفروسية النادي بوجه خاص.

ويتقاطر الفرسان حالياً من كافة إمارات الدولة للتسجيل والمشاركة في هذه الاحتفالية الشبابية لرياضة القدرة والتحمل، التي تعتبر تقليداً سنوياً ينتظره فرسان وفارسات الإمارات وكل محبي رياضة الفروسية على مستوى الدولة، في إطار بنود بروتوكول بوذيب، وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

برنامج

يستهل البرنامج الأربعاء المقبل بإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق النسائي المحلي لمسافة 100 كيلومتر، ويليه اليوم التالي انطلاق السباق ضمن 4 مراحل، فيما تشهد ميادين بوذيب صباح الجمعة الموافق 20 الجاري، انطلاق منافسات سباق الخيول ذات الملكية الخاصة المحلي (المواطنون) لمسافة 100 كيلومتر، موزعة على 4 مراحل.

وتختتم المنافسات بالسباق الدولي للشباب والناشئين لمسافة 120 كيلومتراً والمصنف دولياً بفئة نجمتين، موزعة على 4 مراحل، ويستقطب هذا السباق كالعادة نجوم القدرة، وأقوى وأهم الإسطبلات العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

دعم

من جانبها، أكدت اللجنة العليا المنظمة للسباق، أنها تعلق أهمية بالغة على هذا السباق الذي يتوج موسمها الجديد للقدرة، نظراً لكونها تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع وهو اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لجهود سموه في دعم رياضة القدرة والاهتمام بتطويرها، وكذلك دعم قطاع الشباب والناشئة وتعزيز دورهم في مستقبل رياضة ركوب القدرة.

وبينت اللجنة المنظمة أنها تعمل واللجان الفرعية حالياً بوتيرة متسارعة لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بتحقيق أعلى درجات تكافؤ الفرص وتقديم سباق مثالي، وكذلك تحقيق كافة إجراءات السلامة العامة، وتقديم جميع التسهيلات لضيوف السباق والصحافة الرياضية من خلال المركز الإعلامي الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى.

على جانب آخر، تجري أعمال التسجيل بوتيرة متسارعة تؤشر إلى خارطة تنافس قوية على جوائز السباق الثمينة لاستقطاب المزيد من الإسطبلات وملاك ومربي الخيول للمشاركة في واحد من أغلى السباقات، وأكثرها جاذبية لنيل شرف الكأس وتسجيل فوز استثنائي نظراً لأهمية هذا السباق.

دعوة

وجه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، الذي يتابع باهتمام بالغ سباقات بوذيب، بضرورة الاهتمام بفرسان الإمارات وتأكيد مبدأ سلامة الخيول والفرسان، وترسيخ الصداقة التاريخية بين الإنسان والجواد، كما دعا سموه المشاركين إلى الاستمتاع أثناء ممارسة هذه الرياضة النبيلة، وخاصة في هذا السباق الذي يمثل حدثاً نوعياً يستقطب صفوة عمالقة ونجوم القدرة من الشباب.