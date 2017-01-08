محمد بن راشد: الإمارات أرض صناعة أبطال القدرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات أصبحت ميداناً لرياضة القدرة وأرضاً لصنع أبطالها الذين باتوا قادرين على المنافسة العالمية ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الدولية.

وشدد سموه على استمرار الدعم المتواصل لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص التي أصبحت الإمارات عنواناً لها على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه سباق كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كم، وذلك في ختام مهرجان سموه العالمي للقدرة الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أقيمت فعالياته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وتوج سموه الفائزين في السباق الرئيسي للبطولة لمسافة 160 كيلومتراً.