محمد بن راشد يتوج المزروعي بطلاً لكأس القدرة

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفارس حميد مطر المزروعي، بطلاً لكأس سموه للقدرة، في نسختها العاشرة، التي أقيمت يوم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وشهد السباق، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الفريق الملكي للقدرة، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس المجموعة السابعة العربية.

كما شهد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وسعيد بن حميد الطاير نائب رئيس نادي دبي للفروسية، واللواء «م» سعيد الكمدة رئيس لجنة سباقات القدرة في اتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وعدد من المسؤولين، وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة.

المزروعي يتوج باللقب

ونال الفارس حميد مطر راشد المزروعي، لقب البطولة، مهدياً إسطبل «M7» اللقب لأول مرة، ممتطياً صهوة الجواد «رجاس»، مسجلاً زمناً قدره 6.43.27 ساعات.

واحتل الفارس منصور سعيد الفارسي المركز الثاني، ممتطياً صهوة «تسوان فاغولي» لإسطبل «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره 6.43.28 ساعات.

واحتل الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المركز الثالث، ممتطياً صهوة الجواد «باسك» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 6.43.28 ساعات.

واحتل الفارس عبد الله غانم المري المركز الرابع، ممتطياً «تيم آمي» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 6.48.48. ساعات.

فارس العرب: «M7» على درب النجاح

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الإمارات أصبحت ميدانا لرياضة القدرة وأرضا لصنع أبطالها الذين باتوا قادرين على المنافسة العالمية ورفع علم الإمارات عاليا خفاقا في مختلف المحافل الدولية.

وأشار سموه إلى أن «مهرجان القدرة» هذا العام شكل عنصر جذب لفرسان العالم الذين حرصوا على المشاركة في منافسته الأكبر عالميا، وهو ما سيكون له عظيم الأثر في تبادل الخبرات بين فرسان الإمارات بعضهم البعض من ناحية وبين أبطال العالم من ناحية أخرى.

وشدد سموه على استمرار الدعم المتواصل لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة على وجه الخصوص التي أصبحت الإمارات عنوانا لها على مستوى العالم بما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محليا وعالميا .. مؤكدا أهمية مثل تلك الفعاليات الكبيرة التي تسهم بلا شك في رفع كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن منافسات كأس سموه للقدرة تميزت بالقوة من جميع الإسطبلات، ولكن في النهاية الخيول الجيدة وذات المسافات 160 كم تثبت جدارتها، كما أثبتت تجاربنا في إسطبل «M7»، والدليل وصول خيول الإسطبل لخط النهاية، ما يعني أن التجربة بدأت في النجاح.

وأضاف سموه، لو أن خيول إسطبل «M7» أخذت المراكز الأولى في السباقات الماضية، ما كنت أعتبرها نجحت، ولكن في سباق كأس القدرة نجحت والجميع شاهد «M7» و«أم آر أم» كيف وصلت إلى خط النهاية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن خيول الإسطبل لن تكون جميعها جاهزة لتحدي سباق كأس رئيس الدولة بالوثبة الشهر المقبل، ما عدا واحدة أو اثنين، وهناك أيضاً خيول أخرى مستعدة للسباق.

وعن الخيول المرشحة للقب التي تم استبعادها من السباق، أكد سموه أن القرار كان صائباً، وأنا سعيد جداً بالدور الذي قامت به اللجان المشرفة على السباق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه على الرغم من الخروج الصائب للخيول المرشحة، إلا أنه في الوقت ذاته كانت مفاجأة سارة لنا بالنسبة لبقية الخيول، مختتماً سموه حديثه بالقول «ما يصح إلا الصحيح».

الريسي: دعم محمد بن راشد وراء إنجازات فرساننا

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن تطور القدرة في الإمارات والإنجازات التي يحققها فرساننا يرجعان إلى دعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، الذي حرص على حضور السباق منذ بداية انطلاقته صباحاً، وحتى موعد تتويج الأبطال عصراً، هذا إلى جانب دعمه للمهرجان بالجوائز القيمة.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ «البيان الرياضي» أن الكلمات تعجز عن عكس مشاعر التقدير والعرفان لسموه لما يقدمه من جهد ودعم لرياضة الفروسية بصفة عامة ورياضة القدرة بصفة خاصة.

البطل: التحدي المقبل كأس رئيس الدولة

أهدى بطل السباق الفارس حميد مطر راشد المزروعي الفوز باللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما تقدم بالشكر إلى سموه لإتاحته له الفرصة للمشاركة بخيول إسطبلاتM7، مؤكداً أن التحدي المقبل سيكون سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

وقال المزروعي إنه سعيد بأن يكون أول فوز له في مسيرته بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة. وأشاد بطل السباق بخطة وتوجيهات مدرب إسطبل «ام7» محمد السبوسي التي قال إنها كان لها الأثر الأكبر في تحقيق الفوز بهذا اللقب الغالي.

محمد السبوسي: فارس العرب سر الإنجاز الكبير

أعرب محمد السبوسي، مدرب إسطبلات إم 7، عن سعادته وفخره بتتويج الإسطبل الحديث بالمركزين الأول والثالث، وقال السبوسي، في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إنهم محظوظون بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهدياً اللقب إلى فارس العرب الذي يعتبر سر الإنجاز، نظراً إلى وقوف سموه باستمرار إلى جانب الإسطبل حتى وصل إلى منصات التتويج.

مسك الختام

وأضاف السبوسي أنهم افتتحوا الفوز والتتويج بالألقاب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في السباق الأول المخصص للسيدات، وكان ختام عروضهم في التتويج بلقب كأس فارس العرب للقدرة لمسافة 160 كلم، لافتاً إلى أنهم دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه بفوزهم في الحدث العظيم، بعد تحقيق المركزين الأول والثالث في كأس مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حيث لم يسبق لأي إسطبل في الدولة التتويج في هذا الزمن القياسي منذ تأسيسه.

الوصيف: عشنا لحظات تـاريخية

ثمن الوصيف الفارس منصور الفارسي، دعم وحضور وتواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للسباق منذ ساعات مبكرة صباحاً حتى منصة التتويج مساءً، والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأضاف الفارسي، أن جميع الفرسان الذين شاركوا وأكملوا السباق فخورون ولن ينسوا هذه اللحظات التاريخية، مشيراً إلى أن خطة فارس العرب وتوجيهاته منذ البداية رسمت طريق الانتصار أمامهم.

منافسة وصراع

ولفت الفارسي إلى أن السباق شهد منافسة قوية وصراعاً كبيراً حتى خط النهاية، وقال الفارسي إن صعود الإسطبل على منصة التتويج ليس بجديد في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، باعتبار إسطبل إم.آر.إم حامل لقب النسخة الماضية.

إلا أن هذا العام كان الضغط قوياً عليهم خاصة في ظل خروج الخيول المرشحة للقب وهما «نابي» و«نابولي» خلال المرحلة الثانية، فضلاً عن حدوث بعض الأخطاء التي تسببت في حصولهم على عقوبة «بلنتي» في المرحلة الثالثة، ما جعله يضغط على الحصان في المرحلة الرابعة والخامسة.

شهادة

فارس العرب يتلقى التهاني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تهاني الحضور من كبار المسؤولين.

وتلقى سموه التهاني من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية.

تكريم

تتويج الأبطال

شارك في تتويج الأبطال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وسعيد الطاير نائب رئيس نادي دبي للفروسية، ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وخوان كارلوس كابيلي نائب رئيس «لونجين»، ورئيس التسويق الدولي في الشركة، وباتريك عون.

انسحاب راشد بن دلموك

انسحب الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من المرحلة الأخيرة، ممتطياً «إزعاج» لإسطبل إم 7. كما انسحب شقيقه الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من المرحلة الثانية، ممتطياً الجواد «قيس» لإسطبل إم 7. وكان انسحاب الفارس سيف أحمد المزروعي من المرحلة الثانية مفاجأة، خاصة أنه يمتطي أبرز الخيول المرشحة للقب «نابولي ديل ما»، وذلك بناءً على رغبته.

مشاركة قياسية

تعتبر المشاركة في سباق أمس الأعلى ولأول مرة، حيث تنافس 263 فارساً وفارسة محطماً رقم السباق الماضي 2016، حينما تنافس 220 فارساً وفارسة وتوج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باللقب ممتطياً صهوة «عجايب». وكانت المشاركة في عام 2015 بلغت 178 فارساً وفارسة وتوج وقتها أيضاً الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باللقب.