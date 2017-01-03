محمد العضب: 750 فارساً وفارسة من 40 دولة

أكد محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، أن عدد المشاركين في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة تجاوز 750 فارساً وفارسة من أكثر من 40 دولة، وأضاف العضب قائلاً إن هذا العدد من المشاركين مقياس حقيقي يعكس حجم وأهمية الحدث الكبير بالمقارنة مع الأحداث الدولية في رياضة القدرة والتحمل، مما يؤكد أن المهرجان حدث استثنائي يضاهي بطولة عالم مصغرة.

برامج وفعاليات

وذكر العضب أن المهرجان سيتضمن العديد من البرامج والفعاليات، أبرزها الحفل الترحيبي يوم انطلاقة الحدث غداً، وسباق الأحصنة الصغيرة «البوني» الذي سيقام مساء يوم الجمعة، إضافة إلى المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، علاوة على سباقي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي وسباق السيدات.

تفاعل كبير

ولفت مدير عام نادي دبي للفروسية إلى أن المهرجان شهد تفاعلاً كبيراً من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية قبل موعد الانطلاقة، مما يعطي مؤشراً واضحاً وقوياً بأن الحدث سيحمل أصداءً واسعة على مستوى رياضة القدرة والتحمل العالمي، لاسيما وأن المهرجان يحمل اسما غاليا على قلوب الجميع وهو اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تشجيع

تحدث محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية عن سباق الأحصنة الصغيرة «البوني»، وقال إن هذه الفعالية المصاحبة تهدف إلى مشاركة الجيل النشء وتشجيعهم على رياضة الفروسية، فضلاً عن إظهار الاهتمام بالأجيال الواعدة في هذا الحدث الكبير باعتبارهم اللبنة الأساسية، وإبراز إمكانيات هذا الجيل وشغفهم برياضة الآباء والأجداد، وإيصال رسالة سامية في هذا الجانب.