إسماعيل محمد: جاهزون للمنافسة في الحدث الكبير

أوضح إسماعيل محمد مدرب إسطبل «إم.آر.إم»، أنهم جاهزون للمنافسة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة.

وقال إسماعيل محمد في حديث خاص لـ«البيان الرياضي»، إن مشاركتهم ضمن كأس السيدات في اليوم الأول من المهرجان تبلغ نحو 12 خيلاً، بينما يبلغ عدد الخيول المشاركة من الإسطبل في كأس فارس العرب «السباق الكبير» يوم 7 يناير المقبل، 8 خيول، مضيفاً أن جميع الفرسان والمدربين وعشاق الفروسية يترقبون الحدث الغالي بشغف كبير.

وعن هدوئه خلال الفترة الماضية وتركيزه على كأس فارس العرب، قال إسماعيل محمد، إن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، هو اللقب الأهم بالنسبة له، لا سيما وأن الفوز في النسخ الثلاث الماضية جاء تحت شعار الاسطبل الذي يسعى اليوم إلى الاحتفاظ باللقب ومواصلة مشوار التألق الذي ظهر به خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن تركيزهم ينصب بالدرجة الأولى على السباقات من فئة 3 نجوم في الفترة الحالية وتحديداً كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في الوقت الراهن.

صراع قوي

وأكد المدرب إسماعيل، أن المنافسة لن تكون سهلة، وستشهد صراعاً قوياً بين مختلف الإسطبلات والفرسان المشاركين، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين إلى 200 مشارك، من أكثر من 70 دولة، ما يعكس حجم وأهمية الحدث، ويؤكد قوته على المستوى العالمي لرياضة القدرة .

دعم كبير

وثمن المدرب إسماعيل الدعم والدور الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وأضاف قائلاً: الفرحة بدت كبيرة بين جميع المدربين، بعد إعلان تحويل الكأس إلى مهرجان كبير يضم العديد من السباقات.