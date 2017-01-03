« دبي ريسينغ» تواكب المهرجان العــــــالمي بتغطية مميزة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقنوات «دبي ريسينغ»، عن تغطيتها ومواكبتها لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة خلال الفترة من 4 يناير ولغاية 7 من الشهر ذاته، من مدينة الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة أبرز الفرسان في العالم، إلى جانب مجموعة من أفضل فرسان القدرة بالإمارات والعالم العربي.

والتي تعد الأبرز ضمن قائمة موسم سباقات القدرة على مستوى العالم، وتنتظرها الاسطبلات داخلياً وخارجياً، إضافة إلى أفضل الفرسان داخل وخارج الدولة لينالوا شرف المشاركة وتحقيق نتائج ترفع تصنيفاتهم وتمنحهم المزيد من الشهرة والزخم العالمي، وتحدث أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، عن استعداد مؤسسة دبي للإعلام وقنوات «دبي ريسينغ».

لهذا الحدث من خلال مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والطريقة والفواصل الخاصة، وبرؤية تلفزيونية مختلفة عن بقية الأعوام الماضية، من خلال بث تقارير عن تحضيرات السباقات واستضافة ضيوف مهمين للحديث عن البطولة في نسختها الجديدة، فضلاً عن قيامها بالتغطية الشاملة لكافة التحضيرات وراء الكواليس، مؤكداً أن القنوات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، أعدت خطة عمل متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي المهم تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من مدينة دبي الدولية للقدرة.

وبما يليق بالسمعة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ما سيضيف الكثير من الإثارة والحماس لهذه الفعاليات، قائلاً إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمسماه الجديد، سيكون من أكبر سباقات القدرة في العالم وسيعطي الفرصة للفرسان والفارسات من مختلف الفئات العمرية ليتنافسوا في قلب دانة الدنيا النابض.

وأعدت قنوات «دبي ريسينغ» لهذه المناسبة، فريق عمل متكاملاً لتغطية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، عبر التغطية المباشرة لهذه المنافسات، وذلك من خلال ما يزيد على 100 فني وإعلامي، و20 كاميرا تلفزيونية وطائرة عمودية (هيلوكوبتر) خاصة وسيارات متحركة، لمتابعة ما يدور داخل مدينة دبي الدولية للقدرة .

وربطه بعربات النقل واستقبال هواتف المشاهدين والترشيحات، كما تم استخدام أجهزة ومعدات حديثة لنقل هذا الحدث الرياضي المهم مثل استخدام «تكنو كرين» بارتفاع 75 متراً، إلى جانب طائرات التصوير ، إضافة إلى نقل وقائع المهرجان من الاستوديو الخاص من مدينة دبي الدولية للقدرة ابتداء من الساعة السادسة صباحاً، وحتى ختام البطولة وتتويج الفائز باللقب .

تغطية متكاملة ونقل لجميع القنوات

من جانبه أشار عبدالرحمن أمين مدير قناة «دبي ريسينغ»، إلى التغطية المباشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة على مدار خمسة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء من خلال «سهرة المهرجان» الخاصة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، من تقديم سماح منير بمشاركة نخبة من المدربين والفرسان.

إضافة إلى تقديم عرض لتاريخ البطولة كملحمة رياضية يزينها حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله » . فيما سيتم يوم الأربعاء النقل المباشر لسباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كم، ابتداء من الساعة 6:00 صباحاً على قنوات «دبي ريسينغ» مع فريق العمل الذي يضم كلاً من سماح منير، عبدالرزاق محمدي، أحمد الشحي، محمد التميمي، فؤاد الشحي، وصولاً إلى تقديم برنامج «الخطة» ابتداء من الساعة: 19:30بتوقيت الإمارات.

وابتداء من الساعة: 06:00 صباحاً ستقوم «دبي ريسينغ» يوم الخميس بنقل سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم، فيما سيكون الجمهور على موعد من برنامج «الخطة» على الهواء مباشرة، ابتداء من الساعة: 19:30 .

أما يوم الجمعة فستقوم القناة بالنقل المباشر للفحص الطبي والوزن للفرسان، والذي يسبق السباق الرئيسي من قرية دبي الدولية للقدرة، ابتداء من الساعة 14:00بتوقيت الإمارات. وفي المساء سيكون الجمهور على موعد مع «سهرة الكأس» ابتداء من الساعة: 19:30 وعلى مدار ساعتين لتقديم آخر المستجدات التي تسبق انطلاق المهرجان الكبير.

فيما ستتوج القنوات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مواكبتها الإعلامية وتغطيتها يوم السبت المقبل، بنقل فعاليات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كم، ابتداء من الساعة 06:30 صباحاً مع فريق العمل الذي يضم كلاً من: سماح منير، عصام الخامري، أحمد الشحي، محمد التميمي، فؤاد الشحي، على أن يتم تقديم حلقة خاصة من برنامج «الخطة» ابتداء من الساعة: 19:30 بتوقيت الإمارات على الهواء مباشرة..

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في شبكة قنوات دبي بمواكبة الحدث عبر تغطية رقمية مميزة، و التي ستتابع لحظة بلحظة هذه المنافسات، إضافة إلى خدمة البث الحي عبر الموقع الإلكتروني (http:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏www.dcn.ae/‏‏‏‏‏dubairacing/‏‏‏‏‏)، وصفحة رقمية خاصة بالمهرجان، إلى جانب حسابات قنوات «دبي ريسينغ» على شبكات التواصل الاجتماعي (@DubaiRacingTV).