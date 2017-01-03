مؤتمر صحافي لكأس رئيس الدولة للبولو غداً

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية مجموعة فنادق ومنتجعات جنة، ومازيراتي من شركة بريمير موتورز، يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت في الحادية عشرة من صباح الغد، مؤتمراً صحفياً بفندق جنة برج السراب أبوظبي، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة السنوية السابعة عشرة للبولو، التي تنطلق منافساتها الجمعة الموافق 6 يناير الحالي بملاعب نادي غنتوت.

والتي تستمر حتى 20 يناير الجاري. وتشهد البطولة مشاركة عدة فرق محلية وخليجية والعديد من نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين بتصنيف (18 هاند كاب) لكل فريق، وقد رصدت إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بتوجيهات من سمو رئيس النادي العديد من الجوائز النقدية والعينية القيمة.