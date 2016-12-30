محمـد بن راشد يشـهد فوز حمـد بـن دلمـوك بكأس الصفوح للقدرة في سيح السلم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق كأس الصفوح المفتوح للقدرة لمسافة 120 كم الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وتوج الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بطلاً للسباق على صهوة الجواد «رعود» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.33.21 ساعات.

شارك في السباق 117 فارساً وفارسة من مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وشهده سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من محبي رياضة الفروسية وجمهور من عشاق سباقات القدرة والتحمل.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد القمزي ممتطياً صهوة الجواد «كينتايري» لاسطبلات الريف-العين، مسجلاً زمناً قدره 4.37.10 ساعات. واحتل المركز الثالث الفارس راشد ذياب غانم المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «شامخ» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.37.10 ساعات.

تتويج

قام محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، بعد نهاية السباق، بتتويج الفائزين وتوزيع الكؤوس على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث نال صاحب المركز الأول الفارس البطل الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم الكأس الذهبية، وحصل الثاني الفارس محمد القمزي على الكأس الفضية، إلى جانب الفائز بالمركز الثالث الفارس راشد ذياب غانم المزروعي.

من ناحية أخرى، جاء في المركز الرابع الفارس أحمد محمد الجابر ممتطياً صهوة الجواد «سم لورد إيل ييتا» لاسطبلات ند الشبا، مسجلاً زمناً قدره 4.41.02 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس عبدالعزيز صالح عبدالله على صهوة الجواد «جلن جيلان جنبودر» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.52.01 ساعات.

المري يتصدر الأولى

تصدر الفارس حمدان أحمد المري المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «يونفيرس دي بونانس» لاسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.29.13 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس ديفي سينج ممتطياً صهوة الجواد «يونيت دي بيلات» لاسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.29.15 ساعة، تلاه في المركز الثالث الفارس عمار سينج ممتطياً صهوة الجواد «بامبي ديز شانيس» لاسطبلات الأجيال 2، مسجلاً زمناً قدره 1.29.36 ساعة.

واحتلت المركز الرابع الفارسة إلزابيث هاردي على صهوة الجواد «سلطان ديلا» لاسطبلات إعمار، مسجلة زمناً قدره 1.29.36 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس غانم العويسي على صهوة الجواد «فريد» لاسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.29.37 ساعة. واحتل المركز السادس الفارس راشد محمد البلوشي على صهوة الجواد «سندنسر دي فالدي» لاسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.29.42 ساعة.

واحتل المركز السابع الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً صهوة الجواد «رعود» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.29.44 ساعة، وتلاه في المركز الثامن الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي ممتطياً صهوة الجواد «زيزوم» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.29.48 ساعة.

وجاء في المركز التاسع الفارس أحمد محمد الجابر ممتطياً صهوة الجواد «سم لورد إيل ييتا» لاسطبلات ند الشبا، مسجلاً زمناً قدره 1.29.48 ساعة، وتلاه في المركز العاشر الفارس منصور سلمان الصابري على صهوة الجواد «بامينو دي لا دور» لاسطبلات البراري، مسجلاً زمناً قدره 1.29.49 ساعة.

حمد بن دلموك يتصدر الثانية

قفز الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم إلى صدارة المرحلة الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 32 كم، محتلاً المركز الأول على صهوة الجواد «رعود» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 2.40.41 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارسة إليزابيث هاردي على صهوة الجواد «سلطان ديلا» لاسطبلات إعمار مسجلة زمناً قدره 2.40.41 ساعة، فيما احتل الفارس أحمد الجابر المركز الثالث على صهوة الجواد «سملورد إيلا بيتا» لاسطبلات ند الشبا، مسجلاً زمناً قدره 2.41.36 ساعة.

واحتل المركز الرابع الفارس راشد البلوشي على صهوة الجواد «سندسر دي فالدي» لاسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2.44.30 ساعة، تلاه في المركز الخامس الفارس غانم العويسي على صهوة الجواد «فريد» لاسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 2.44.43 ساعة. وجاء في المركز السادس الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد ممتطياً صهوة الجواد «زيزوم» لاسطبلات إم 7.

.. ويتصدر الثالثة

حافظ الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صدارة المرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 30 كم ممتطياً صهوة الجواد «رعود» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 3.51.28 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس أحمد الجابر المركز الثالث على صهوة الجواد «سملورد إيلا بيتا» لاسطبلات ند الشبا، مسجلاً زمناً قدره 3.55.59 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس راشد ذياب غانم المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «شامخ» لاسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.00.55 ساعات،.

واحتل المركز الرابع الفارس محمد القمزي ممتطياً صهوة الجواد «سينتايري» لاسطبلات الريف – العين، مسجلاً زمناً قدره 4.00.56 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة إليزابيث هاردي على صهوة الجواد «سلطان ديلا» لاسطبلات إعمار مسجلة زمناً قدره 4.02.29 ساعات.

فارس العرب: البطل يمتلك خبرة في التعامل مع مصاعب السباقات

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأداء الفارس البطل الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، وأضاف سموه خلال حديثه لوسائل الإعلام، أن البطل لديه خبرة كبيرة في التعامل مع ظروف السباقات بصورة جيدة، مثنياً في الوقت نفسه على الجواد «رعود» الذي حقق المركز الأول بقيادة الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.

أداء البطل

وعن عدم تأثير الضباب الكثيف في أداء الجواد البطل «رعود»، قال سموه، إن الحصان جيد جداً، لكن عموماً الضباب الكثيف يؤثر سلباً في خفض الأوكسجين لدى الخيول، ما يتطلب التعامل بمرونة أكبر، لافتاً سموه إلى أن حالة الطقس التي سادها الضباب، تعلم الجميع منها درساً للاستعداد والحذر قبل المشاركة في مهرجان كأس محمد بن راشد للقدرة الذي سيقام الأسبوع المقبل.

مستقبل «رعود»

وعن مستقبل الجواد «رعود»، وحضوره في المنافسات المقبلة، أكد فارس العرب عدم مشاركة «رعود» في كأس سموه للقدرة أو المهرجان بشكل عام، إلا أنه سيتم النظر في أمر الجواد بعد انتهاء مهرجان القدرة للمشاركة في منافسات أخرى.

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شارك في كأس الصفوح للقدرة 117 فارساً وفارسة، فيما شهد السباق 77 حالة انسحاب، نتيجة عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه بعد انتهاء كل مرحلة، بسبب ارتفاع معدل نبضات القلب أو الإصابة أو تعرض الخيل إلى العرج أو «الضلع»، أو بناءً على رغبة الفارس في عدم إكمال السباق رأفة بالخيل. ومن أبرز الفرسان المنسحبين، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

محمد السبوسي:راهنت على «رعود» ولم يخذلني

توجه المدرب محمد السبوسي بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود والإنجاز الذي تحقق بفضل توجيهات سموه. وقال السبوسي إن السباق ضم 3 أسماء كانت مرشحة بقوة للمركز الأول،.

وهي: «رعود» و«يعسوب» و«ركشة»، فيما تبدو الخيول الأخرى جيدة، إلا أنها لم تثبت وجودها حتى الآن، مشيراً إلى أنه لولا انسحاب «يعسوب» و«ركشة» لكان الصراع على الصدارة أقوى وأشد منافسة، ومشيداً بأداء «رعود» الذي راهن عليه نظراً إلى مخزون الطاقة الذي يتمتع به، ما شجعه على التفكير في سباقات أخرى مستقبلاً لإشراك رعود الذي ما زال أمامه الكثير ليقدمه.

وأشاد السبوسي بالجواد الفائز بالمركز الثاني من إسطبلات الريف – العين بإشراف المدرب عمير البلوشي، حيث قال إن الجواد غاب عاماً كاملاً عن الميادين وعاد بقوة إلى أرض المنافسة، مثنياً على أداء المدرب عمير الذي لا ييأس ويثابر كثيراً ويتقبل جميع النتائج بروح رياضية كبيرة.

وعن المشاركة في مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، قال السبوسي إن فارس العرب سيختار الخيول للمشاركة في مهرجان كأس سموه، مؤكداً سعيهم إلى مواصلة العروض الرائعة في المنافسات المقبلة.

كلمات تحفيز

بدوره، ثمن المدرب عمير البلوشي الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكلمات التحفيز التي أشعرته بالسعادة الكبيرة، بعد حصول جواد الإسطبل على المركز الثاني، مؤكداً أن رياضة القدرة تخطو بثبات إلى الأمام في ظل اهتمام سموه الكبير.

ورشح المدرب عمير، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة الأسبوع المقبل، الخيول التي يشرف عليها المدرب محمد السبوسي في إسطبلات إم 7، لحصد نصيب الأسد من ألقاب مهرجان فارس العرب للقدرة.

حمد بن دلموك: أهدي الفوز إلى فارس العرب

أهدى الفارس البطل الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهنئاً سموه على الإنجاز الذي تحقق لإسطبلات إم 7.

وأضاف البطل: إن الأجواء الصعبة باكراً المتمثلة في ارتفاع نسبة الرطوبة لم تخدم الفرسان المشاركين، وحاول مجاراة ظروف الطقس المتقلبة حتى نهاية السباق، مؤكداً أنه حاول قدر المستطاع قيادة الجواد بشكل مريح، مؤكداً أن مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن يكون سهلاً وسيشهد منافسة صعبة، متمنياً أن يكون النصر حليف إسطبل إم 7.

سعادة كبيرة

بدوره، أعرب الفارس محمد القمزي عن سعادته الكبيرة بالفوز والصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم في مدينة دبي للقدرة. وقال القمزي إنهم واجهوا في المرحلتين الأولى والثانية بعض الصعوبات نتيجة سوء الأحوال الجوية، علاوة على تغير الحالة المناخية بصورة حادة في المرحلة الثالثة، مشيداً بأداء الجواد الذي يخوض سباقات سيح السلم لأول مرة هذا الموسم.

دعم ومتابعة

من جهته، ثمن الفارس راشد ذياب غانم المزروعي صاحب المركز الثالث، حضور ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد المزروعي رضاه بالمركز الثالث، مشيداً في الوقت نفسه بأداء الجواد الذي يمتلك إنجازات سابقة سواء داخل الدولة بإحرازه العام الماضي المركز الرابع في كأس رئيس الدولة وكأس ولي عهد دبي، إلى جانب بعض الإنجازات الخارجية أبرزها في السعودية العام الماضي بالحصول على المركز الرابع.

وأكد المزروعي جاهزيتهم لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة سواء على مستوى الفرسان أو الخيول، مضيفاً: إن جميع خيول الإسطبل متأهبة لأحد أبرز الأحداث في عالم الفروسية، وأن فوزه في كأس الصفوح يعتبر مؤشراً جيداً أمام الخيول الأخرى.

الضباب يؤجل الانطلاقة

تأُجّل موعد انطلاق سباق كأس الصفوح للقدرة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية وارتفاع الرطوبة من جراء الضباب الكثيف، حيث انطلق السباق في الساعة الثامنة صباحاً، فيما كان مقرراً موعد الانطلاقة الساعة السابعة صباحاً. وواجه الفرسان المشاركين صعوبة في المرحلتين الأولى والثانية من السباق، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة من جراء الضباب الكثيف، ما أثر نسبياً في أداء بعض الخيول المشاركة.

محمد العضب: المهرجان مونديال مصغر

أكد محمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، أن أكثر من 40 دولة ستشارك في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة ووصفه بـ«بطولة عالم مصغرة» حافلة بالكثير من المفاجآت والفعاليات الرائعة، وأشار إلى أن محبي الخيل والفروسية على موعد مع الإثارة والتشويق، إذ سيستقطب الحدث أنظار العالم، ويحتوي على العديد من الفعاليات لمحبي المفاجآت في عالم الفروسية تليق باسم الحدث.

وأشاد العضب بنجاح سباق كأس الصفوح للقدرة، رغم سوء الأحوال الجوية التي صاحبت الفترة الأولى من المنافسات والتأخير في موعد الانطلاقة، إلا أنه بعد المرحلة الأولى حاول جميع الفرسان جاهدين بسرعات عالية، إنهاء الجزء الأكبر من السباق قبل حلول وقت الظهيرة.

وثمن العضب دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضوره لمتابعة مجريات السباق، ما يمد الفرسان بمزيد من الدعم.