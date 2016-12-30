«مربط دبي» يتألق في بطولة مربي الخيول العربية

يسدل الستار اليوم عن فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي انطلقت أول أمس بنادي أبوظبي للفروسية، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بمشاركة 340 من أجود الخيول العربية وأنقى السلالات، تمثل مختلف المرابط بالدولة.

وخطفت خيول مربط دبي، الأضواء خلال فعاليات اليوم الأول.

وسجلت ثلاثية خلال أشوط المهرات بعمر سنة، فيما نالت المهرة «مارا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، أعلى عدد من النقاط خلال الفعاليات. وتستهل فعاليات اليوم الثالث الختامي للبطولة اليوم، بالشوط السابع المخصص للمهرات عمر 3 سنوات، يليه الشوط الثامن للفحول عمر 4 سنوات، ثم الشوط التاسع، وهو للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، وتختتم الفعاليات بأشواط البطولات.

تفوق مربط دبي

وأحرزت «ماريا الياه»، المركز الأول في مستهل المنافسات في القسم «أ» من الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة، وحسم المركز الثاني بواسطة لجنة التحكيم لصالح «نرجس الهواجر» لرشاد غانم الهاجري، بعد أن تعادلت في عدد النقاط مع «زارا بي إتش بي» لعلي غانم هميلة المزروعي، ومنحت المهرة «دي رزينة» خيول مربط دبي، أول ألقابه الثلاثة، حين تصدرت القسم «ب».

وجاءت ثانية «ملكة بابل» لمربط بابل، وحلت ثالثة «مزنة الياه» لمربط الياه، وأبقت «دي نسايم» مربط دبي في الصدارة، حين أحرزت المركز الأول في القسم «ج»، وحلت ثانية رفيقتها «دي صافية»، فيما حلت ثالثة «انشود بي إتش إم» لعلي غانم هميلة المزروعي.

«مارا البداير» الأجمل

وأكدت المهرة «مارا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، على جودة محاسنها الجمالية، حين اعتلت القسم «د» بأعلى رصيد خلال المنافسات. وجاءت ثانية «مرجان الهواجر» لمحمد غانم الهاجري، وجاءت ثالثة «جواهر قلفا» لمربط قلفا، وأكملت «دي وصايف» الثلاثية لمربط دبي، حين انتزعت المركز الأول في القسم «هـ».

وحصلت على المركز الثاني «كريمة العالية» لمربط العالية، فيما حلت ثالثة «نشمية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحصلت على المركز الأول في القسم «و» المهرة «بنت الأساور» لسمو الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، تلتها في المركز الثاني «انفسا قلفا» لمربط قلفا، وجاءت في المركز الثالث «فطامي العالية» لمربط العالية.

«سكر» بطلة القسم «ز»

واختتمت «إي إس سكر» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، شوط المهرات بعمر سنة، حين أحرزت المركز الأول في القسم «ز»، وجاءت خلفها في المركز الثاني «الأريام أمواج» لمربط الأريام.

وجاءت ثالثة «ع ج ارتسام» لمربط عجمان، وأحرزت المركز الأول في الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين القسم «أ»، المهرة «منية بابل» لمربط بابل، وجاءت ثانية «إي إس هلا» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وحلت ثالثة «إم إيه ديفا» لمربط المياس، وتصدرت القسم «ب» في الشوط الثاني «رواية البستان» لمربط البستان.

وحصلت على المركز الثاني «الأريام مرحبا»، فيما نالت المركز الثالث «منارة بابل» لمربط بابل، وشهد القسم «ج»، آخر منافسات اليوم الأول، تألق خيول مربط عجمان، حيث نالت المركز الأول «ع ج ساري»، تلتها زميلتها في الإسطبل «ع ج سواسي»، فيما حلت ثالثة «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

الشامسي: تشجيع الإنتاج المحلي

أشاد عبد العزيز خليفة الشامسي مالك مربط المها، ببطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، وقال إنها تكتسب أهمية كبيرة،لانها حافز ومشجع للمربيين، لتعزيز مكانة الإنتاج المحلي وتطويره، خاصة أن خيول الإمارات أثبتت جودتها في جميع المحافل الدولية داخلياً وخارجياً.