«فايز» يهدي مكتوم بن محمد كأس حمدان بن راشد

أهدى الجواد «فايز»، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بفوزه بلقب الشوط الرئيسي للسباق، الذي أقيم أمس على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، وفاز المهر «إٍس إي نهاوند» لمالكه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بلقب الشوط الافتتاحي للسباق، وشهد الشوط الثاني للمرة الأولى بتاريخ سباقات المضمار، صدارة مشتركة في منافسات الشوط الثاني، بين «إي إس ميدان» مع المهرة «فريدة»، وفاز بلقب الشوط الختامي المهر «عز الريف».

ونظم السباق نادي الشارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية لونجين الراعي الرسمي لسباقات الشارقة، وشهد السباق مشاركة كبيرة من الخيول العربية الأصيلة وصل مجموعها إلى 94 جواداً، تنافست على مدار 6 أشواط، للفوز بنصيب من مجمل جوائز السباق، التي وصل مجموعها إلى 295 ألف درهم إماراتي.

وشهد السباق كل من الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجموعة شادويل، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وباتريك عون الرئيس التنفيذي لشركة لونجين، ومحمد حسين وعبد الله بن دسمال والعديد من المهتمين بشؤون الفروسية وملاكها وجماهير غفيرة تابعت السباق.

بطل الافتتاحي

افتتح المهر «إي إس نهاوند» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد بفوزه بالمركز الأول في شوط «لونجين دولتشي فيتا» الشوط الأول للسباق والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعد أن قطع مسافة السباق 1200م بقيادة الفارس ادري دي فريز بزمن 1,17,16 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن الوصيف «إي إس فاتك» لمالكه سعيد محمد السويدي، وحل ثالثاً بفارق 9 أطوال المهر «إي إس مشهور» لمالكه الحارث حمد البادي وتوج الفائزين سلطان اليحيائي مدير عام النادي.

صدارة مشتركة

للمرة الأولى يشهد مضمار الشارقة التعادل على لقب الشوط الثاني «إسطبلات شادويل» والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وتقاسم الصدارة كل من «إي إس ميدان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بقيادة الفارس سام هتشكوت، مع المهرة «فريدة» من الخيالة السلطانية العمانية بقيادة الفارس زيبان مازور، بعد أن قطعا مسافة السباق 1200م بزمن 1,19,20 دقيقة، وحلت ثالثاً الفرس «ايه زد لهيب» لمالكها عبد العزيز أحمد المهيري بفارق طولين ونصف، وتوج الفائزين ميرزا الصايغ رئيس مجموعة شادويل.

بطل الثالث

حقق المهر «صلاح الملس» لمالكه فيصل الرحماني وبقيادة الفارس ادري دي فريز، بطولة الشوط الثالث (مزارع شادويل) بزمن وقدرة 1,59,24 دقيقة، بعد أن قطع مسافة السباق 1700م، وحل بالمركز الثاني «إيه إف محشوم» لمالكه خالد خليفة النابودة بفارق طول واحد، وجاءت في المركز الثالث المهرة «تجارة» بفارق طول وربع، وتوج الفائزين ميرزا الصايغ.

لقب الشوط الرابع

حصدت الفرس «إم إتش كانز» لمالكها منصور خليفة بن حبتور وبقيادة الفارس أنطونيو فريزو، لقب الشوط الرابع (لونجين ماستر كولكشن) والمخصص للخيول العربية الأصيلة، بعد أن قطعت مسافة السباق 1700 م بزمن 2,00,46 دقيقة، وحل في المركز الثاني المهر «زعفران الرواسي» لمالكه فيصل سمير المحمود بفارق طول وربع، والمركز الثالث من نصيب «امير السرايا» لمالكه خالد عبد الرحمن المهيري، بفارق طول ونصف، وتوج الفائزين باتريك عون.

كأس الشوط الرئيسي

بجدارة ووسط منافسة ساخنة نجح الجواد «فايز» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيرالد افرانش في الفوز بكأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهو الشوط الرئيسي بالسباق، والمخصص للخيول المهجنة، بعد أن قطع مسافة السباق 1700م بزمن 1,49,03 دقيقة، وحل في المركز الثاني الجواد «بلد سينجر» لمالكه محمد خليفة البسطي بفارق ربع طول، والمركز الثالث من نصيب «قناص» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بفارق 4 أطوال وربع، وتوج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.