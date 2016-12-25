سيف المزروعي بطلاً لكأس الحصن للقدرة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كأس سباق الحصن للقدرة 120 كم FEI CEL نجمتين، الذي أقيم يوم أمس على ميادين قرية الإمارات للقدرة بالوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وأهدى الفارس سيف أحمد المزروعي إسطبلات «إم آرإم» كأس السباق الذي شارك فيه 95 فارساً وفارسة من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة، وتم رصد جوائز عينية بواقع 3 سيارات للفائزين الثلاثة الأوائل في السباق مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري، وفي المركز الثالث الفارس راشد محمد البلوشي.

ويعود سر نجاح الفارس سيف المزروعي إلى الخطة التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم للمدرب إسماعيل، ونفّذها الفارس المزروعي بإتقان على صهوة الفرس «بريمي يدي بيوتي» من إسطبلات «إم آرإم»، وكانت سبباً في تحقيق الفوز بلقب هذا السباق، حيث كان سيف محتلاً المركز الثالث في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثاني خفف الضغط على الفرس ليتأخر إلى المركز الخامس، وعاد وتقدم في المرحلة الرابعة للمركز الرابع، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة زاد من سرعة الفرس نسبياً، ليتقدم ويحتل المركز الأول بزمن إجمالي 4,34,19 ساعات.

أما الفارس عبد الله غانم المري الذي حل في المركز الثاني على صهوة الفرس «سلام بانكيتول» من إسطبلات إف 3 ، فكان ترتيبه في المرحلة الأولى في المركز الثاني، وحافظ على مركزه في الثانية، ونجح في التقدم في المرحلة الثالثة للمركز الأول، ولكنه أنهى السباق في المركز الثاني بفارق ثانية عن الأول بزمن إجمالي 4,34,20 ساعة.

وبالنسبة إلى الفارس راشد محمد البلوشي الذي حل في المركز الثالث على صهوة الجواد «داهور» من إسطبلات إعمار، فكان ترتيبه في المرحلة الأولى في المركز الـ22، وتقدم في الثانية للمركز الـ19، وواصل تقدمه في الثالثة ليحل ثامناً وينجح في المرحلة الأخيرة في مواصلة تقدمه، ليحل ثالثاً في زمن إجمالي 4,36,32 ساعات.

محمد المهيري يتصدر الأولى

نجح الفارس محمد جمعة المهيري على صهوة الجواد «فورست نزل» من إسطبلات دبوي في احتلال صدارة المرحلة الأولى المحور «الأزرق» الذي بلغت مسافته 40 كم، وقطع المسافة في 1,27,21 ساعة، وتلاه في المركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الفرس «سلام بانكيتول» من إسطبلات إف 3 في زمن 1,27,33 ساعة.

وفي المركز الثالث حل الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس بريمي دي بيتي من إسطبلات «إم آرإم» بزمن 1,27,49 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس سلطان أحمد البلوشي على صهوة الفرس «إتش إتش ميرنا» من إسطبلات الأجيال 2 في زمن 1,28,04 ساعة، بينما جاء في المركز الخامس الفارس أحمد علي السبوسي على صهوة الجواد «تيدكيلت دي لوجس» من إسطبلات ند الشبا في زمن 1,28,08 ساعة.

.. ويواصل صدارته للثانية

حافظ الفارس محمد جمعة المهيري، على صهوة الجواد «فورست نزل» من إسطبلات دبوي، على صدارته في المرحلة الثانية المحور الأصفر الذي بلغت مسافته 35 كم، كما حافظ الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الفرس «سلام بانكيتول» من إسطبلات إف3، بينما شهد المركز الثالث تغييراً.

حيث تقدم الفارس الأورغواني جوناثان ريفيرا على صهوة الجواد «إس إم ميدنيت بوي» من إسطبلات العين من المركز السابع ليحل ثالثاً، كما تقدم الفارس الهندي جانبات سنج على صهوة الجواد «تينزين أوف جريدوس» من إسطبلات الريف من المركز الخامس والعشرين ليحل رابعاً، وفي المقابل تراجع الفارس سيف المزروعي على صهوة الفرس «بريمي دي بيتي» من إسطبلات إم آرإم من المركز الثالث ليحل خامساً.

عبد الله المري يتصدر الثالثة

شهدت المرحلة الثالثة المحور الأصفر، التي بلغت مسافتها 25 كم، بدء لعبة الكراسي الموسيقية على المراكز الأولى، حيث نجح الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الفرس «سلام بانكيتول» من إسطبلات إف 3، في القفز من المركز الثاني ليحتل الصدارة والمركز الأول، بينما تأخر الفارس محمد جمعة المهيري على صهوة الجواد «فورست نزل» من إسطبلات دبوي من المركز الأول ليحل ثانياً، وواصل الفارس حماد عبيد الكعبي، على صهوة الجواد «بريشميس لا ماجوري» من إسطبلات إم آرإم، تقدمه من المركز السادس والعشرين في المرحلة الأولى إلى المركز الحادي عشرة في الثانية، ليحل في هذه المرحلة في المركز الثالث.

كما تقدم الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس «بريمي دي بيتي» من إسطبلات إم آرإم، من المركز الخامس ليحل رابعاً، وقفز الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة الجواد «نسلو سيلكيت دا يانكي» من إسطبلات إم آر إم من المركز الثامن ليحل خامساً.

ستيفانو: الرعاية شيء مميز للشركة

أكد ستيفانو دانبيرو ممثل الشركة الوطنية لتسويق الأعلاف والدقيق أنه من دواعي فخر الشركة أن تكون راعية لمثل تلك المهرجانات والفعاليات التراثية، ومنها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، لما لهذا المهرجان من قيمة كبيرة في عودة البريق للخيل العربي، كما أكد أن رعاية الشركة لكل سباق يعتبر شيئاً مميزاً للشركة، لما لتلك السباقات من دور إيجابي في زيادة الاهتمام بالرياضات التراثية التي تعبر عن هوية الدولة، وتكون حافزا قويا لجذب الشباب على ممارستها ليستمر التواصل قائما بين الأجيال.

«البيان» تسرد قصة الطير من الجزائر إلى المغرب

أجرى الزميل مسعود محمد مذيع قناة «ياس» لقاء مع المدرب سالم بن غدير، وسعيد هلال، عن مجريات السباق، عندما تطرق سالم بن غدير عن دور سعيد هلال كمستشار في مجال الفروسية، عندما رد سعيد هلال بأنه ليست لديه معرفة في الخيول وخبراته منصبة نحو الصيد بالصقور.

وبعدها سرد سالم بن غدير قصتهم في المقناص، وكيف ضاع الطير في الجزائر، وبعدها تم العثور عليه في المغرب، حيث اصطاد الطير 6 حباري و في اليوم الثاني اختلف أداء الطير لانه لم يتعشى، و لذلك السبب أختفى، إلى أن فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الحاضرين خلال المقابلة، وقال سموه «مازحاً» إن الخطأ كله على سالم؛ لأن سعيد هو الذي كان يدرب الطير وبعد أن صاد الحبارى أعطاه إلى سالم، وهو الذي أضاع الطير في الجزائر.

وأضاف سموه أن سالم بن غدير يدخل مواضيع الطيور في الخيول، التبديل في الخيول وليس في الطيور.

وعن سعيد هلال، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، اسألوا مبارك بن شفيا عن سعيد هلال، عندما بدأت سباق القدرة في الدولة في منطقة «سيح الشعيب» كان هو يدرب برفقة مبارك بن شفيا، واذكروا «بوهلي» إن شاء الله سيكون موجوداً الموسم القادم.

إسماعيل محمد:توجيهات حمدان بن محمد قادتني إلى الفوز

أكد إسماعيل محمد مدرب إسطبلات «إم آرإم» أن الفرس «بريمي دي بيتي» في الأصل تشارك في سباقات الـ160 كم وهذه أول مشاركة لها في هذه المسافة هذا العام، وأكد أن متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي للسباق وتوجيهات سموه كانت سبباً في تحقيق الفوز، ما يدل ذلك على حنكة سموه وخبرته في سباقات القدرة، حيث طلب سموه عدم الضغط على الفرس في المرحلة الأولى حفاظاً على نبضات القلب، وطالب بالزيادة في المرحلة الأخيرة، وبالفعل نجحت الخطة وتحقق الفوز.

واختتم إسماعيل مؤكداً أن الفرس سيتم تجهيزها للمشاركة في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة القادم.

مستقبل كبير

أهدى الفارس سيف المزروعي بطل السباق الإنجاز الذي حققه بفوزه بلقب كأس سباق الحصن للقدرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، مؤكداً أن متابعة سمو الشيخ حمدان وتوجيهاته قادته للفوز، معرباً عن سعادته البالغة بالفوز بلقب هذه الكأس، التي تشكل محطة مهمة في مشواره، مشيراً إلى أن السباق كان صعباً للغاية واتسم بالسرعة الزائدة من جميع الفرسان وشهد مشاركة نخبة من الخيول المميزة.

جهد

وأضاف: السباق من السباقات المميزة، ويحسب لجميع الفرسان الجهد الذي قدموه منذ البداية وحتى النهاية. وأضاف: الفرس «بريمي دي بيتي» أظهرت مقومات كبيرة في السباق بعد أن قادتني إلى الفوز، وسيكون لها مستقبل كبير في السباقات المقبلة.

عدنان النعيمي:تشريف ولي عهد دبي حفّز الفرسان

أكد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن وجود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في السباق، يشكل حافزاً ودعماً للفروسية، وبالأخص سباقات القدرة، وأشار إلى أن السباق كان ناجحاً، والعدد كان مقبولاً في السباق، بمشاركة 95 فارساً وفارسة، والالتزام بالقوانين كان جيداً، وهناك قبول للنتائج من المدربين، وفي العادة تكون هناك بعض الاحتجاجات، ولكن تم توضيح الأسباب التي تحصل.

وأضاف: إجمالاً، السرعة كانت مقبولة، ووصلت إلى 26 كم في الساعة في السباق، ولم تكن هناك إصابات أو مخالفات من الفرسان، وكان هناك التزام بالقوانين، هو الذي أوصلهم لتحقيق نتائج جيدة في السباق، ولا توجد إصابات أو مخالفات من الفرسان أو المدربين، وكان هناك التزام بالقوانين.

واختتم النعيمي مؤكداً أن جميع السباقات تعتبر استعداداً للسباق الكبير، وهو سباق كأس رئيس الدولة، حفظه الله.

دعم السباق

ومن جانبها، أكدت لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيسة الاتحاد الدولي للأكاديميات سباقات الخيل، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، أن تشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي للسباق، ومتابعة سموه لمراحله المختلفة، كان حافزاً قوياً لجميع المتسابقين للسعي بالفوز بلقب هذا السباق، الذي جاء مميزاً من كافة جوانبه التنظيمية والفنية، ساعد على ذلك ملاءمة الطقس، وعدم ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وكذلك التزام الفرسان والفارسات بالنظم واللوائح المنظمة للسباق، وواصلت مؤكدة أن مشاركة هذا العدد الكبير من الفرسان والفارسات في السباق، يدل على حرص الملاك والمربين من جميع الإسطبلات على المشاركة في سباقات القدرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ترجمة للدعم اللا محدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لجميع سباقات الفروسية، وسباقات القدرة خاصة.

ختام

واختتمت صوايا مؤكدة أن رعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي لهذا السباق، يأتي مواصلة لرعاية جميع السباقات التي تقام على قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وذلك انطلاقاً من حرص المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم تلك السباقات التي تعتبر من السباقات التراثية العريقة التي تؤكد الهوية الوطنية، وتشجع على التمسك بذلك التراث العريق.

واختتمت مهنئة الفائزين، وموجهة الشكر للشركات الراعية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، على ما تقوم به من دور إيجابي في دعم المهرجان، وما يشمله من سباقات منوعة محلية ودولية.

إشادة

حمدان بن محمد: إسطبلات «إم آر إم» بطل بكل الألوان

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإسطبل (ام ار ام)، مشيرا إلى أن الأجواء كانت حارة في السباق ولكن الخيول أدت بشكل جيد وقال: إسطبل (ام ار ام) هو إسطبل (ام ار ام)، وهو بطل بكل الألوان، ومن الطبيعي أنه حسب أجواء السباق والطقس الحار كان على الفرسان والخيل تجاوزها، ولكن الخيول أدت بشكل جيد فيه.

وعن سيناريو السباق قال سموه: كنا نتابع الخيول أولاً خلال السباق، وثانياً عندما ضمنا الفوز عملنا على إراحتها.

وعن الفرس «سلام بانكيتول» التي انتقلت ملكيتها من إسطبلات ند الشبا إلى إسطبل اف 3 قال سموه: يوسف البلوشي مدرب كبير وهو الذي أرسل لنا الفرس وبصماته كانت واضحة في الأداء.

تتويج الأبطال

عقب ختام السباق، قام عدنان سلطان مدير نادي أبوظبي للفروسية ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وستيفانو دانيري ممثل الشركة الوطنية لتسويق الأعلاف والدقيق، بتتويج الفائزين الثلاثة الأوائل.