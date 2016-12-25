زايد بن طحنون يتوّج الفائزين بدولية الإمارات للبولو

توّج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان راعي حفل ختام بطولة الإمارات الدولية للبولو فريق أبوظبي بكأس البطولة عقب فوزه على فريق بن دري الوصيف بفارق نصف هدف وبنتيجة 9 أهداف مقابل 8 أهداف ونصف.

وحل فريق مازيراتي بالمركز الثالث بعد أن خطف الفوز أمام فريق الإمارات الرابع بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف، جاء ذلك في مباراتي الدور النهائي للبطولة التي حظيت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشهدت مشاركة 5 فرق قادها نجوم اللعبة من أبناء الإمارات إلى جانب العديد من أبرز اللاعبين المحترفين تنافسوا على كأس النسخة الثالثة عشرة للبطولة على مدار أسبوعين احتضنتها ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

حفل الختام

وعقب نهاية الاحتفالية الكبيرة، توّج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان بحضور الشيخ أحمد بن راشد بن علي النعيمي والشيخ محمد بن سهيل بن عبيد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن سالم بن حم العامري وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وأحمد النعيمي مدير عام النادي ومروان السبع نائب مدير عام شركة مازيراتي، توّج فريق أبوظبي البطل بكأس البطولة والكؤوس التذكارية للاعبين.

كما توّج فريق بن دري الوصيف بالكؤوس التذكارية، كما تم تتويج فريق مازيراتي البرونزي بالهدايا التذكارية وفريق الإمارات الرابع بالهدايا التذكارية، وتم تكريم حكام البطولة وممثلي الجهات الراعية والمساهمين بالنجاح.

تكريم فارسة البولو

وتقديراً وتثميناً لفارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لمشاركتها المميزة وتواجدها بساحات اللعبة، والتي شكلت نقلة نوعية ومساهمة مميزة في الارتقاء بمستوى الأداء لكل الفرق المشاركة، حرصت إدارة نادي غنتوت على تكريم سموها بدرع تذكارية خلال الحفل الختامي تسلمها نيابة عن سموها اللاعب ماتيوس.

وأرجع سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، جميع هذه النجاحات التي تشهدها رياضة الفروسية والبولو بنادي غنتوت، الفضل إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي لرعايته ودعمه اللامحدود ومتابعاته الدؤوبة، إلى جانب حرص سموه على توفير كل ما هو جديد من حيث الإضافات لمنشآت هذا الصرح الرياضي الكبير وجلب أفضل الخيول.

واختتم بن حوفان مشيداً بمشاركة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات التي أعطت مشاركتها نوعاً من الحماس والحيوية لدى كل الفرق التي استقطبت العديد من اللاعبين البارزين من مواطنين ومحترفين، على أمل تواجد سموها في كل بطولات البولو مما يسهم في قفزة البولو الإماراتي في المستقبل القريب وصولاً للعالمية، وهنأ الفائزين وأكد جهوزية النادي لاحتضان العديد من الأنشطة والبطولات المقبلة على مدار العام.

وأشاد أحمد النعيمي مدير عام النادي بالمشاركة الإيجابية لكل الفرق التي شاركت في البطولة، والتي أسهمت في طفرة البولو الإماراتي، وقال النعيمي: شهدت البطولة مشاركة 5 فرق إماراتية، كما شهدت تألق العديد من اللاعبين بعد أن سخر النادي بتوجيهات من سمو رئيس النادي كل متطلبات النجاح.

رعاية ودعم

أهدى فارس اليبهوني كأس البطولة والذي توج به فريقه للمرة الأولى إلى القيادة الرشيدة التي وفرت جل سبل الرعاية والاهتمام بالرياضة والرياضيين، وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي رافقت البطولة والتي شهدت الإثارة والندية في سعي جميع الفرق للفوز بكأسها وخاصة أن معظم النتائج جاءت متقاربة مما يؤكد تطور اللاعبين واللعبة بدولتنا الحبيبة.

ووجه شكره لسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان راعي وداعم هذه الرياضة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة المنظمة للبطولة والتي أبدعت بالوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح.

وأشاد نجم اللعبة وقائد فريق بن دري الشاب راشد بن حميد بن دري بالنجاح الكبير الذي رافق جميع فعاليات البطولة بكل الصعد وبالمستوى الفني للبطولة بمشاركة هذه النخبة من اللاعبين من أبناء منطقتنا والدول الخليجية مع المحترفين وبالعدد الأكبر من الفرق في تاريخ هذه المسابقة.