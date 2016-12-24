94 جواداً تتنافس على كأس «حمدان بن راشد»

يشهد مضمار الشارقة للفروسية منافسات كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على أرض مضماره الرملي بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم سباقات المضمار الشرقاوي للموسم 2016/‏2017، إلى جانب كل من شادويل العالمية والوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق.

وسيتنافس للفوز بأشواط السباق الستة المختلفة المسافات والمستويات 94 جواداً من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة للفوز بنصيب من مجمل جوائزه البالغة 265 ألف درهم.

ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويعتبر هذا السباق الخامس الذي يقام ضمن موسم سباقات المضمار بالنادي، فيما يقام السباق السادس والختامي «كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» في الحادي عشر من مارس 2017.

الخيول المبتدئة

ينطلق الشوط الأول في الثانية ظهر اليوم، وهو مخصص لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة بعمر ثلاث سنوات وأكبر، ولمسافة 1200م، وبجوائز مالية قدرها 30 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود أربعة خيول على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني، وهو شوط للخيول ضمن التصنيف بعمر أربع سنوات وأكثر، لمسافة 1200م، وبجوائز مالية قدرها 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في الشوط 16 جواداً مع وجود أربعة خيول على الاحتياط.

ومن ثم الشوط الثالث، وهو شوط مخصص للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات، لمسافة 1200م، وبجوائز 35 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة بهذا الشوط 14 جواداً مع وجود ثلاثة خيول على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الرابع وهو شوط مخصص لخيول الإنتاج المحلي ضمن التصنيف بعمر أربع سنوات وأكبر، لمسافة 1700م، وجوائز هذا الشوط هي 30 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة بهذا الشوط 16 جواداً مع وجود جواد واحد على الاحتياط.

الشوط الرئيسي

ويعتبر الشوط الخامس هو الرئيسي، وهو على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومخصص للخيول المهجنة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات وأكبر، لمسافة 1700م، وجوائز هذا الشوط 100 ألف درهم، مع جائزة إضافية للمركز الأول مقدمة من الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

ويختتم السباق بالشوط السادس وهو مخصص لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة بعمر أربع سنوات وأكبر، لمسافة 2000م، وتصل جوائزه إلى 30 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواد مع وجود جوادين على الاحتياط.