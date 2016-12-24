كأس الحصن للقدرة ينطلق اليوم بالوثبة

ينطلق اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة سباق كأس الحصن للقدرة 120 كم FEI CEL نجمتين، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقد سجل للمشاركة في السباق 150 فارساً وفارسة من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة، وتم رصد جوائز عينية بواقع 3 سيارات للفائزين الثلاثة الأوائل في السباق مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومن المقرر أن ينطلق هذا السباق في تمام السادسة صباحاً.

أعلن ذلك عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية والسباق، وأكد أن تنظيم السباق يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد لرياضة فروسية الإمارات وتأكيداً على التقدم الكبير الذي شهدته رياضة سباقات القدرة في الدولة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، وأكد النعيمي اكتمال الاستعدادات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لتنظيم السباق، مشيراً إلى أن هذا السباق مخصص للخيول عمر 6 سنوات فما فوق، وألا يزيد معدل نبض الخيل عند الفحص البيطري على 64 نبضة في الدقيقة، وأن يكون الحد الأدنى للفارس 60 كجم.

واختتم موضحاً أن السباق الذي تبلغ مسافته 120كم سيقام على مدى أربع مراحل أعطي لكل مرحلة لون، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى «الزرقاء» 40 كم يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة بعدها تنطلق المرحلة الثانية «الصفراء» ومسافتها 35 كم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثالثة «الحمراء» ومسافتها 25 كم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة «البيضاء» ومسافتها 20كم.