فيصل الشعفار: اكتملت الفرحة في الشوط «الوصلاوي»

استحق الشوط الثاني الذي يعتبر أقوى أشواط السباق الخامس في مضمار جبل علي أن يكون شوطاً «وصلاوياً خالصاً»، بحسب وصف راعي الشوط فيصل الشعفار، القطب الوصلاوي المعروف، حيث ترجم الجواد «بلاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تميز الشعار «الأصفر» بفوزه الغالي في الشوط الذي شهد مشاركة خيول مميزة.

وعبر فيصل الشعفار عن سعادته بالمستوى القوي للجواد «بلاف»، وقال إن صدارته للسباق جاءت بعد أقل من 24 ساعة لصدارة الوصل لدوري الخليج العربي، وأشاد الشعفار بمستوى السباق والتنظيم في المضمار العائلي وقدم التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بهذا الفوز الغالي.

ومن جانبه، عبر المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وعدنان ياسين المدير التنفيذي لمكتب سموه عن سعادتهما بهذا الفوز، وأكدا أن النتيجة تعكس المستوى الحقيقي لخيول سموه، وأن المنافسة في المضمار العائلي تعتبر قوية بكل المقاييس من خلال نوعية الخيول المشاركة وعددها.

وقدما التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين أن خيول سموه قادرة على تحقيق أفضل النتائج بفضل ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية.

أول فوز

كما عبر المدرب دروبا سيلفرتنام عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه «بلاف»، وقال انه الفوز الأول له في مضمار جبل علي هذا الموسم، وتوقع أن يكون فاتحة خير له في بقية الموسم بالمضمار العائلي. وامتدح دروبا مستوى السباق والخيول المشاركة فيه، وقال إن المنافسة تظل قوية دائماً في هذا المضمار.

سعادة بالغة

ومن جهته، عبر نعيم تيرناوا، مفتي جمهورية كوسوفا، عن سعادته بحضور أول سباقات للفروسية خلال تواجده أمس في مضمار جبل علي، مشيراً إلى إعجابه الشديد بالأجواء التي شاهدها والحضور الجماهيري المميز.

وقال إن دولة الإمارات تثبت في كل مجال أنها البلد المثالي للتعايش في العالم من خلال تنوع الحضور الجماهيري واستمتاع الجميع بالسباقات والفعاليات التي تقام في المضمار. وأكد أن انطباعه عن السباق يجعله قريباً في الفترة المقبلة من رياضة الفروسية.

عودة للسباقات

ومن جانبه، أكد مأمون أحمد مكي، رئيس اتحاد الفروسية السوداني الأسبق وأحد مُلاك الخيول، عودته للمشاركة بخيوله في سباقات دبي من خلال مضمار جبل علي بعد شهر من الآن، مشيراً إلى أن آخر مشاركاته كانت في عام 2002 في المضمار العائلي، وانه في طور الترتيبات الفنية لمشاركة مرتقبة بعد شهر تقريباً. وقال انه سيواصل مع المدرب ساتيش سيمار.

تذكرتا سفر

ابتسم الحظ في أول سحب على الجوائز المقدمة من شركة «اف أي اف» العقارية لكل من المهندس محمد عبدالبشير والسودانية احسان سيد محمد أحمد وهي عبارة عن تذكرة سفر ذهاباً واياباً .