خيول أحمد بن راشد تجتاز حاجز الـ200

أحرز «بلاف» فوزاً غالياً لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في خامس سباقات موسم مضمار جبل علي أمس «سباق جميرا» الذي اشتمل على 6 أشواط مثيرة، بفوزه بصدارة الشوط الثاني، فيما حقق «تدمير» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع، وواصلت خيول محمد خليفة البسطي تألقها عبر «جود تريب» في الشوط الرئيسي و«ساي نو مور» الفائز بالشوط الخامس.

«ايه إف الجاحد» بطل «الافتتاحي»

ظفر «ايه إف الجاحد» بصدارة الجولة الثانية لبطولة التحدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية التي تمثل الشوط الأول للسباق الخامس في جبل علي الذي أقيم برعاية «مجموعة بيم»، وبمشاركة 9 خيول ليهدي فوزا غاليا لمالكه خالد خليفة النابودة تحت إشراف المدرب ارنست اورتيل وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

حيث قطع مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:47:39 دقيقة، وبفارق 10 أطوال عن صاحب المركز الثاني «درس الريف» لإسطبلات العجبان، فيما جاء «إم إتش تواق» لمنصور خليفة بن حبتور في المركز الثالث.

«بلاف» يصل للرقم 200

أهدى «بلاف» فوزاً غالياً إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بفوزه بصدارة الشوط الثاني الذي أقيم برعاية «الشعفار للاستثمار» لمسافة 1950 مترا للخيول المهجنة بمشاركة 11 خيلاً، وهو الفوز رقم 200 لخيول سموه في مضمار جبل علي، وجاء تحت إشراف المدرب دروبا سيلفرتنام وقيادة الفارس كريستوفر هايس مسجلاً زمناً قدره 1:58:71 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «إنساني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما حل «برابام» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث .

وقام فيصل علي الشعفار بتتويج الفائز بحضور نجليه علي وعبد الله وتسلم الجائزة نيابة عن المالك المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وعدنان ياسين المدير التنفيذي لمكتب سموه، كما تم تتويج المدرب دروبا والفارس هايس.

«جود تريب» بطل «الرئيسي»

نجح «جود تريب» لمحمد خليفة البسطي في نيل لقب الشوط الثالث «الرئيسي» «تحضيري بطولة جبل علي للميل» بمشاركة 12 خيلاً وبرعاية «إسطبلات شادويل»، تحت إشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس سعيد المزروعي، حيث قطع مسافة 1600 متر في زمن قدره 1:37:71 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «شاربلو» لمالكه بدر عبد الله المطوع، فيما حل في المركز الثالث «فُرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ونعيم تيرناوا مفتي جمهورية كوسوفا بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، علي وعبد الله الشعفار والمدرب الرايحي والفارس المزروعي.

«تدمير» بطل «الرابع»

ذهب لقب الشوط الرابع للخيول المهجنة لمسافة 1800 متر وبرعاية «مزارع شادويل» بمشاركة 15 خيلاً، إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بفوز «تدمير» تحت إشراف المدرب اروين شاربي وقيادة الفارس أنطونيو فريزو محققاً زمناً قدره 1:50:12 دقيقة بفارق طولين عن أقرب منافسيه، «تايدس رايس» لمالكه الحارث حمد البادي، فيما جاء «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث.

وقام ميرزا الصايغ بتتويج الفائز بحضور عبد الله الأنصاري ومأمون أحمد مكي وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، علي البدواوي كما تم تكريم المدرب شاربي والفارس فريزو.

«ساي نو مور» يضيف «الثنائية»

واصلت خيول محمد خليفة البسطي تألقها حيث أضاف «ساي نو مور» فوزاً ثانياً بصدارته للشوط الخامس الذي أقيم برعاية «شركة الساحل للمقاولات» بمشاركة 12 خيلاً لمسافة 1400 متر تحت إشراف المدرب دووغ واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، حيث قطع المسافة في زمن قدره 1:25:90 دقيقة بفارق 3 أطوال وربع الطول عن «بيكتوجراف» لمالكه محمد علي الظاهري، فيما حل «شيلونج» لمالكه عبد الغني عبد الله في المركز الثالث.

«هايلين» يختتم الانتصارات

جاء الختام في الشوط السادس برعاية «الحضيبة للمقاولات» لمسافة 1200 متر من نصيب «هايلين» لمالكه مصعب عبد القادر الريس بإشراف المدرب عمر دراج وقيادة الفارس إسماعيل كايونكو ونجح في قطع المسافة في زمن قدره 1:11:99 دقيقة بفارق 3 أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيه «بولينيشن» للدكتور علي رضا، فيما حل «سبشال بوي» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث.

لم يتوصل أي شخص لتوقع نتيجة 6 من 6 فيما توصل فاضل هشام لنتيجة 5 من 6 وكسب 7500 درهم، و11 شخصاً نتيجة 4 من 6، وفاز كل منهم بـ ألف درهم، وجرى السحب لـ 208 أشخاص توقعوا نتيجة 3 من 6 لاختيار 43 منهم، لينال كل منهم 500 درهم. وتوصل 11 شخصاً لنتيجة الشوط الرئيس، وتم اختيار 5 منهم، لينال كل منهم ألف درهم.