كأس «دولية البولو» بين بن دري وأبوظبي الليلة

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة السادسة عشر من بطولة الإمارات المفتوحة الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشهد برنامج اليوم الختامي، مباراتين، الأولى تبدأ في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وتجمع فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق مازراتي بقيادة علي المري، على تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدها، وتحديداً في الساعة الخامسة مساء، سيكون الموعد مع اللقاء النهائي المرتقب بين فريق بن دري، بقيادة الشاب راشد بن دري.

وفريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، ويتضمن برنامج الختام عروض ترفيهية في قرية غنتوت التراثية، وعروض للقفز بالمظلات، وسوف يكون الدخول بالمجان للجمهور، وبعد انتهاء المباراة النهائية، يقام حفل توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، وخاصة الجائزة المالية، وجائزة أفضل لاعب في البطولة، وسيكون هناك سحب على جوائز الجمهور.

مسك الختام

وستكون المباراة النهائية، هي الأبرز في احتفالية الختام، والتي تجمع بين فريقي بن دري وأبوظبي، حيث المتعة والإثارة، خاصة أن كلا الفريقين استحق الوصول للنهائي عن جدارة، نظراً لأنهما أكثر الفرق فوزاً في الدور الأول، حيث فاز بن دري في المباريات الأربع، محققاً العلامة الكاملة، فيما فاز أبوظبي في 3 مباريات.

ولم يخسر سوى في قمة الدور الأول أمام بن دري، ويعتمد فريق أبوظبي على مجموعة من اللاعبين البارزين، في مقدمهم، فارس اليبهوني اللاعب الإماراتي، والمحترفين الأجانب هوجو برابوتشي، وسنتياغو وناثان، بينما يعتمد بن دري على قائده راشد بن دري، والمحترفين توماس ونيوكولاس، إلى جانب اللاعب راؤول هداف البطولة، وأبرز اللاعبين الأجانب المشاركين.

طموح الإمارات

ومن جانبه، يتطلع فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، للفوز واعتلاء منصة التتويج، بالحصول على المركز الثالث.

وهو يواجه اختباراً صعباً أمام فريق مازراتي، بقيادة علي المري، وقد نجح كلاهما في الوصول للدور النهائي، على حساب فريق الحبتور «الذئاب»، الذي ودع المنافسة مبكراً من الدور الأول، بخسارته جميع مبارياته، ويذكر أن فريق مازراتي حقق فوزين، بينما الإمارات حقق فوزاً واحداً، إلا أن المواجهة لا تعترف بنتائج الدور الأول، وأمام كل فريق 5 أشواط، كي يثبت أنه الأفضل والأحق بالميدالية البرونزية.

الترتيبات مكتملة

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن إدارة النادي أنهت كافة الترتيبات للمباراة النهائية، وحفل الختام، وتم تشكيل لجنة داخل النادي، لعمل كافة التجهيزات للاحتفال، نظراً لأن هذه البطولة وصلت إلى نسختها السادسة عشر، ونريد أن تواصل التألق، من بدايتها إلى نهايتها، وضمت اللجنة نسرين بن قرة ومحمد الحمادي ومجاهد صالح بشير، وتوصلنا إلى الشكل الذي سيظهر به الاحتفال اليوم، ونتمنى أن نرضي الجمهور وجميع الحاضرين للمباراة النهائية.

مستوى فني جيد

ومن جانبه، أشاد أحمد النعيمي مدير عام النادي بمستوى فرق البطولة، وقال إن جميع الفرق قدمت مستوى جيداً، يؤكد تطور اللعبة في الدولة، من خلال البطولات الكثيرة التي ينظم الآن على المستوى المحلي، من بينها البطولات التي ينظمها النادي، وساهمت في رفع مستوى اللعبة، بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، راعي اللعبة في الدولة.

وأضاف أن جميع المباريات كانت قوية، والمستوى الفني يؤكد أن الفرق جهزت خيولها ولاعبيها للموسم الجديد، والندية واضحة بين كل الفرق، وأتوقع أن يشهد هذا الموسم مستوى أعلى بكثير من المواسم الماضية، خاصة أن البولو الآن بات له أجندة مليئة بالبطولات على مدار الموسم، والنادي له النصيب الأكبر في تنظيمها، وهناك كأس دبي الذهبية، وأيضاً دبي الفضية، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

رعاية

أعرب هلال هانئ عمر نائب الرئيس لشركة بريمير موتورز، إحدى الجهات الراعية للبطولة، عن سعادته بالمشاركة في دعم هذا الحدث الرياضي، وقال: «نتطلع بشغف لمباريات يغلفها التحدي والروح الرياضية والمستوى الجيد، ونشيد ونشكر سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، لتوجيهاته السامية، من أجل ترسيخ لعبة البولو في المجتمع الإماراتي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة، لما بذلوه من جهود مضنية لمواصلة النجاح الذي تحظى به البطولة منذ انطلاقتها».