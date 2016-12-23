صراع ساخن على لقب « تحضيري »جبل علي للميل

ينطلق في تمام الساعة الثانية والربع من ظهر اليوم، السباق الخامس لمضمار جبل علي، والذي يحمل اسم «سباق جميرا»، والذي سيضم 6 أشواط بمشاركة 73 خيلاً.

وسوف تكون الأنظار مسلطة نحو الشوط الثالث الرئيس «بطولة جبل علي للميل» «تحضيري» للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1600 متر، برعاية إسطبلات «شادويل»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 110 آلاف درهم.

ويشارك في هذا الشوط المثير 12 خيلاً، يتصدرها «نولوهاي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب مصبح المهيري، و«نذر» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب دووج واتسون، «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب دروبا سلفاراتنام، «جدير» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس كاميرون نوبل.

وإشراف المدرب ساتيش سيمار، «بيتشي هيد» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «موهوب» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، «تيمباس تيمبوريس» لراشد علي الرايحي، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «جراند أرجنتاير» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، بقيادة الفارس سام هتشكوت.

وإشراف المدرب دووج واتسون، «جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، «جود تريب» المملوك أيضاً للبسطي، بقيادة الفارس سعيد المزروعي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «باليستر» لجميل سلمان، بقيادة الفارس آدم ماكلين، وإشراف المدرب جميل سلمان، و«شاربلو» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة كولم آودنهو، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الأول

سيشهد الشوط الأول «بطولة التحدي على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لجمعية الإمارات لمربي الخيول» للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، برعاية «مجموعة بيم»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 40 ألف درهم، مشاركة 9 خيول.

ويتصدر المشاركين «إيه إف الجاحد» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب إرنست أورتيل، «إي إف مضرب» المملوك أيضاً للنابودة، بقيادة الفارس رفاييل دي أوليفيرا، وإشراف المدرب إرنست أونيل، «إيه إف ميعاد» المملوك أيضاً للنابودة، بقيادة الفارس أنطونيو فريز.

وإشراف المدرب إرنست اورتيل، «إم إتش تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إيليزي جياني، «زعتر الريف» لإسطبلات «العجبان»، بقيادة الفارس جيرالد أفرانش، وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، «بشرة الريف» لإسطبلات «العجبان» أيضاً، بقيادة الفارس سام هتشكوت.

وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، «درس الريف» المملوك أيضاً لإسطبلات «العجبان»، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، «مجد الغربية» لسهيل علي المزروعي، بقيادة الفارس جورج بيكل، وإشراف المدرب هلال العلوي.الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1950 متراً، برعاية «الشعفار للاستثمار»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 95 آلف درهم، 11 خيلاً، منها 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهم «إنساني»، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب دووج واتسون، «اوستاد»، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون، و«جارف»، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

كما يشارك في الشوط، «بلاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف دروبا سلفاراتنام، «برابام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كولم آودنهو، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، «فوفيزم» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس برونو ريس، وإشراف المدرب راشد بورسلي، «إيميريتس إيرلاين» لفريق البيت المتوحد، بقيادة الفارس مارك موناجان.

وإشراف المدرب إروين شاربي، «نيو ستراتيجي» المملوك أيضاً للبيت المتوحد، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي، «تاونز هيستوري» لعامر بن عصيان المنصوري، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، «شوجر بوي» لمحمد الأعسر، بقيادة الفارس باولو سريجو.

الشوط الرابع

سيشهد الشوط الرابع، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1800 متر، برعاية «مزراع شادويل»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً، يتقدمهم، «ويت شيف» لتتش جولد للسباقات، وشين إيونج، بقيادة الفارس باتريك دوبس.

وإشراف المدرب دووج واتسون، «لا نادم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب دروبا سلفاراتنام، «بومباردمنت» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس سام هتشكوت «اورميندو»، بقيادة الفارس كاميرون نوبل.

وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «بريبيرد»، بقيادة الفارس سعيد المزروعي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «أساطير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مارك موناجان،، «برنس سهيل» لفريق البيت المتوحد، بقيادة الفارس ادري دي فريز.

«تايدس رايس» لحارث حمد البادي، بقيادة الفارس كولم آودنهو،.«إبسيلون» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس رفاييل دي أوليفيرا ، «تدمير» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو. ، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس تاغ أوشي.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 65 آلف درهم، 12 خيلاً، أبرزهم «بيكتوجراف» لمحمد علي الظاهري، بقيادة الفارس كولم آودنهو، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «رينبو تايجر» ليوسف العلي، بقيادة الفارس آدم ماكلين، وإشراف المدرب بيفرلي ديوتروم، و«بو شارت» لفريق البيت المتوحد، بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس الأخير، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، برعاية «الحضيبة للمقاولات»، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً.

ومن أبرز المرشحين «انيتيال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس جورج بيكل، وإشراف المدرب مصبح المهيري، «نجم سهيل» لراشد محمد مهران البلوشي، بقيادة الفارس سعيد المزروعي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، و«سيمبل أتاك» لمصبح المهيري، بقيادة الفارس فرناندو جارا.

ترشيحات « البيان»

الشوط الأول

الجاحد

الشوط الثاني

ترايد آند ترو

الشوط الثالث

فرجت

الشوط الرابع

بريبيرد

الشوط الخامس

بيكتوجراف

الشوط السادس

نجم سهيل

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول

إي إف مضرب

الشوط الثاني

بلاف

الشوط الثالث

موهوب

الشوط الرابع

اورميندو

الشوط الخامس

بيكتوجراف

الشوط السادس

نجم سهيل

ترشيحات الملاك

لشوط الأول

بشرة الريف

الشوط الثاني

إنساني

الشوط الثالث

فرجت

الشوط الرابع

بريبيرد

الشوط الخامس

بيكتوجراف

الشوط السادس

نجم سهيل

62000

يبلغ مجموع الجوائز المالية للترشيحات 62 ألف درهم تفاصيلها كالتالي:

الجائزة المالية الكبرى 40 ألف درهم، جائزة الترشيحات للشوط الأول 3400 ألف درهم، جائزة الترشيحات للشوط الثالث (الرئيسي) 5 آلاف درهم، جائزة الترشيحات للشوط الرابع 3400 درهم، جائزة الترشيحات للشوط الخامس 3400 درهم ثم جائزة الترشيحات للشوط السادس 3400 درهم.

الشركات الراعية للسباق

ترعى السباق مجموعة من الشركات الوطنية على الشكل التالي:

الشوط الأول برعاية مجموعة شركات بيم وجائزته 40 ألف درهم، الشوط الثاني برعاية الشعفار للاستثمار وجائزته 95 ألف درهم، الشوط الثالث الرئيسي برعاية شادويل وجائزته 110 آلاف درهم، الشوط الرابع برعاية شادويل فارم وجائزته 80 ألف درهم، الشوط الخامس برعاية الساحل للمقاولات وجائزته 65 ألف درهم، والشوط السادس والأخير برعاية شركة الحضيبة للمقاولات وجائزته 75 ألف درهم.

زيادة جوائز الجمهور النقدية لمسابقة الأشواط

ستتم زيادة الجوائز النقدية لمسافة الأشواط بالمبلغ المتبقي من السباق السابق وهو مبلغ 2000 درهم بمقدار 400 درهم لكل شوط لتصبح جائزة الأشواط 3400 درهم لكل شوط من الأشواط الخمسة (ماعدا الشوط الرئيسي الذي ستظل جائزته 5.000 درهم) وباقي الأشواط ستوزع كالتالي:

1 – 500 درهم للفائز الأول، 2- 400 درهم للفائز الثاني، 300 درهم للفائز الثالث و200 درهم لعدد 11 فائزاً.