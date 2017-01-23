مارادونا سفيرا للفيفا خلال أيام

كشفت الصحافة الأرجنتينية الصادرة اليوم الاثنين أن القائد السابق للمنتخب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا سيتم تعيينه سفيرا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن ماتياس مورلا، محامي مارادونا، سيوقع تعاقدا مع الفيفا في السابع من شباط/فبراير المقبل، ليعين مارادونا سفيرا للفيفا في العالم أجمع.

وطبقا لما جاء في الصحيفة الأرجنتينية، سيمثل النجم الأرجنتيني السابق الفيفا، بالإضافة إلى حصوله على لقب قائد أساطير كرة القدم، تكريما لمسيرته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وأشارت "أوليه" إلى أن مارادونا سيتقدم، بموجب منصبه الجديد، على لاعبين عالميين أخرين يعملون مع الفيفا مثل البرازيلي رونالدو والهولندي ماركو فان باستن وجابرييل باتيستوتا.

ومنذ فوزه برئاسة الفيفا في شباط/فبراير 2016، منح السويسري جياني انفانتينو أسطورة الكرة الأرجنتينية أدوارا مهمة داخل الاتحاد، من بينها دوره كمستشار للكرة الأرجنتينية، التي تعاني من أزمة طاحنة.

وقال مارادونا قبل بضعة أيام خلال حضوره حفل الفيفا لجوائز "الأفضل"، التي شهدت تتويج البرتغالي كريستيانو رونالد بقلب أفضل لاعب في العالم: "سأكون مستعدا للقيام بأي شيء يطلبه انفانتينو، ليست لدي أي مشكلة، سأقدم المساعدة وسأتعاون مع الجميع".