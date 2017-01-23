الاعلان عن تصفيات آسيا «الإمارات 2019»

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم «الإمارات 2019»، في أبوظبي اليوم عن الشعار الرسمي للبطولة، وهو مستوحى من سعف النخيل على شكل كرة قدم بألوان العلم الإماراتي.

كما تم إجراء مراسم قرعة تصفيات المرحلة النهائية المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية، حيث يتأهل الى النهائيات مباشرة أول وثاني كل مجموعة، وجاءت المجموعات كما يلي:

المجموعة الاولى قرغزستان و الهند وميانمار وماكاو.

المجموعة الثانية كوريا الشمالية وهونغ كونغ ولبنان وماليزيا.

المجموعة الثالثة الاْردن وفيتنام وافغانستان وكمبوديا.

المجموعة الرابعة عمان وفلسطين والمالديف وبوتان.

المجموعة الخامسة البحرين وتركمانستان والصين تايبيه وسنغافورة.\

المجموعة السادسة الفلبين وطاجيكستان واليمن ونيبال.