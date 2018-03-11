تلعب الرياضة دوراً رائداً في نشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد، وتعمل على التقارب وتبادل الأفكار، وتعد بوابة هامة للمعرفة والصداقة والتعارف بين أبناء المجتمع الواحد، وفي بلادنا القاطنون على هذه الأرض الطيبة ما هم إلا أسرة واحدة يجمعهم حب الإمارات.
حققت مؤسسة هجن الرئاسة، إنجازاً فريداً في عالم سباقات الهجن، بعد حصولها على «سوبر هاتريك» أغلى رموز المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2018)، الذي أقيم على مدار 11 يوماً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،