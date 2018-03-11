إيطاليا بطلة «دولية فزاع للقوس والسهم»

حققت إيطاليا الريادة باعتلائها صدارة ترتيب جدول الميداليات، مع ختام النسخة الرابعة من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها نادي دبي لأصحاب الهمم على ملعب الاستاد الجديد بالنادي بمشاركة 66 لاعبا ولاعبة من 15 دولة. وحققت إيطاليا 3 ميداليات بواقع 2 ذهب وفضية، علماً أن 9 دول تواجدت في قائمة الميداليات، حيث جاءت بالمركز الثاني منغوليا التي كسبت 3 ميداليات أيضا لكن 2 ذهبية وواحدة برونزية، وبالمركز الثالث البرازيل التي كسبت ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل تتويج لأصحاب المراكز الأولى، وذلك في القاعة الداخلية للنادي، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي ورئيس اللجنة البارا أولمبية الآسيوية، ومدير البطولة، وعدد من القيادات الرياضية.

وأبدى ثاني جمعة بالرقاد سعادته بالنجاح الذي تحقق في هذه البطولة، لتكمل النجاح الذي تحقق في بطولات سابقة، حيث حققت مكاسب عديدة بحسب ما حددناه لها من أهداف وكما يعلم الجميع فإن بطولات فزاع انطلقت من أجل النهوض بالمستوى الفني لرياضيي دولة الإمارات بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، وحظي المردود الفني بارتفاع المستوى الفني لكل عناصر اللعبة.