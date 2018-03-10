صحيفة بريطانية: فهد المولد رفض الإنضمام إلى برشلونة

فجّرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة كبرى، في تقرير لها عن المنتخب السعودي الذي سيشارك في مونديال روسيا 2018.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن فهد المولد لاعب اتحاد جدة السابق والمحترف حاليا في صفوف ليفانتي الإسباني كان قد رفض الإنضمام إلى صفوف برشلونة.

وقالت الصحيفة أن اللاعب السعودي كان قد لفت أنظار كشافي النادي الكتالوني، وحاولوا ضمه لصفوف الفريق عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات.

وكان اللاعب الملقب بـ "ميسي السعودية" كان قد انتقل لصفوف ليفانتي الإسباني في شهر يناير الماضي، بعد أن شارك في 117 مباراة بقميص الاتحاد.