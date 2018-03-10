محن سان جيرمان تتضاعف.. نيمار على أبواب الريال

بعد ثلاثة أيام فقط من الإقصاء الأوروبي لباريس سان جرمان الفرنسي، يبدو أن محن الفريق الباريسي لا تزال مستمرة بمزيد من الخسائر، حيث بدأت الصحف الاسبانية الحديث عن احتمال عودة الهداف البرازيلي نيمار إلى اسبانيا، مشيرة إلى اتصالات مع فريقه السابق برشلونة وبين والده ونادي ريال مدريد.

وذكرت «أس» المدريدية في نسخة امس، أن ممثلين عن ريال مدريد «التقوا منذ فترة في باريس مع والد اللاعب»، وهو وكيل أعماله في الوقت عينه. وكتب مانو سانز الذي يعد قريباً من وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورج منديش «أبلغوا ممثلو ريال مدريد والد اللاعب عن رغبتهم بضمه ونيتهم انفاق 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جرمان». وبحسب «أس»، يملك ريال مدريد، سيولة وافرة، إذ تعود آخر تعاقداته الكبرى إلى 2014 عندما ضم رودريغيز مقابل 80 مليون يورو.