اللقب 06 ينادي البافاري

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يملك بايرن ميونيخ، المتصدر، فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من اللقب السادس توالياً، عندما يستضيف هامبورغ صاحب المركز الأخير، اليوم، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

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يتصدر الفريق البافاري ترتيب فرق البوندسليغا برصيد 63 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن مطارده المباشر شالكه، ووصول البايرن للنقطة 70 في أي من مبارياته التسع المتبقية، يعني تتويجه رسمياً باللقب.

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النادي البافاري، يرغب في مصالحة جماهيره، عقب تعثره سلباً على أرضه أمام هرتا برلين في المرحلة قبل الماضية، ورفع معنويات لاعبيه قبل سفرهم إلى إسطنبول لمواجهة بشكتاش التركي في إياب دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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فجّر بايرن ميونيخ جام غضبه على مضيفه فرايبورغ في المرحلة الماضية، عندما سحقه برباعية نظيفة، في مباراة اعتبرها مدربه «إحدى أفضل مبارياته لهذا الموسم».

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يقاتل بايرن على ثلاث جبهات، فإضافة إلى اقترابه من حسم لقب الدوري، وصل أيضاً إلى نصف نهائي الكأس المحلية، حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 أبريل، وقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع نهائي المسابقة القارية الأم، كونه فاز 5-صفر ذهاباً.

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في حال تتويج بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا للمرة السادسة، سيكون قد حقق لقب المسابقة الألمانية للمرة الـ 28 في تاريخه.

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يخوض بايرن ميونيخ اختبارين مهمين في المرحلتين المقبلتين، حيث سيحل ضيفاً على لايبزيغ في 18 الحالي، ويستضيف بوروسيا دورتموند في 31 منه.