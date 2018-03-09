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العثور على لاعب ميتاً في فراشه في فرنسا

المصدر:
  • باريس - رويترز
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قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، إن توماس روديغيز اللاعب في أكاديمية الناشئين في نادي تور المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي توفي عن 18 عاما دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت الرابطة في بيان "تجاوبا مع هذه الظروف قررت الرابطة تأجيل مباراة تور وفالنسيان التي كانت مقررة يوم التاسع من مارس على أن يتم الالتزام بالوقوف دقيقة من الصمت حدادا في جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية هذا الأسبوع".

وذكرت صحيفة لانوفيل ريبيبليك أن المدافع الراحل وجد ميتا في فراشه صباح الجمعة.

وتأتي الوفاة بعد خمسة أيام فقط من رحيل دافيدي أستوري قائد فيورنتينا الإيطالي عن 31 عاما والذي عثر عليه ميتا في غرفته في فندق في أوديني قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

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