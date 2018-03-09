نادال.. أسطورة أرهقتها الإصابات

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يعد الإسباني رافاييل نادال أحد أساطير لعبة التنس، لكن الإسباني يعاني من «لعنة» الإصابات، حتى بات يغيب عن معظم البطولات، خاصة مع تقدمه في السن، حيث بلغ الثانية والثلاثين من عمره.

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منذ بداية العام الجديد انسحب نادال من 8 بطولات، سبع منها من غير أن يشارك على الرغم من إعلانه المنافسة في البطولة المعنية.

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يعتبر اللاعب الوحيد الذي نجح في الفوز بجميع بطولات الأساتذة على الملاعب الترابية في عام واحد، حيث حقق هذا الإنجاز عام 2010.

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عانى من اتهام باستغلال الإصابة لتبرير غيابه 6 أشهر، حيث ادعت وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة روزلين باشلو أنه تعمد ادعاء الإصابة ليغب عن نهاية موسم 2012 لتفادي السقوط في كشف المنشطات.

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يعتبر «الماتادور» أنجح لاعب في الملاعب الترابية، وتحديداً في بطولة رولان غاروس «إحدى بطولات غراند سلام» بعد أن توج باللقب في 10 مناسبات.

2017

كانت سنة 2017 هي الأفضل له خلال سنوات طويلة، بعد أن أصبح أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، لكنه خسر هذا اللقب لصالح السويسري روجيه فيدرر الذي تربع على العرض العالمي وهو في السادسة والثلاثين من عمره.

في سطور

الاسم: رفائيل نادال باريرا

تاريخ الميلاد: 3 – 6 – 1986

مكان الميلاد: مايوركا – إسبانيا

سنوات الاحتراف: 2001 –

«غراند سلام»: 16 لقباً

الجوائز المالية: 94.936.755 مليون يورو