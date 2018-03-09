مورينيو وسيميوني مرشحان لإصلاح فشل سان جيرمان

يعود باريس سان جرمان من الباب الضيق لملعبه «بارك دي برانس» حيث لم ينقشع بعد غبار فشله في دوري ابطال اوروبا، عندما يستضيف غدا ميتز المغمور في المرحلة 29 لبطولة فرنسا في كرة القدم.

وشهد الملعب الواقع في قلب العاصمة باريس، فصلا جديدا من الفشل القاري ، عندما سقط سان جرمان مجددا امام ريال مدريد الاسباني بطل اوروبا 1-2 في اياب ثمن النهائي، وذلك بعد خسارته ذهابا 1-3 في مدريد.

واثار خروج سان جرمان الجديد من الادوار الاقصائية، وفشله في بلوغ حتى نصف النهائي، ، الكثير من الانتقادات المحلية والقارية لمشروع النادي.

ووجهت معظم السهام لمدرب الفريق الاسباني اوناي ايمري، لفشله بالتعامل مع مجريات مباراتي ريال مدريد، لكنه رفض الحديث عن امكانية رحيله قبل انتهاء عقده الصيف المقبل «اليوم، لا أفكر بهذا الامر». وبات البرتغالي مورينيو والأرجنتيني سيميوني أبرز المرشحين لإصلاح الأخطاء الفنية في الفريق الباريسي.

ودفع سان جرمان غاليا ثمن غياب نجمه البرازيلي نيمار القادم من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو (رقم قياسي)، لاصابته بكسر في مشط قدمه في مباراة مرسيليا في الدوري.

وكتب نيمار الذي يتوقع ان يغيب حتى ثلاثة اشهر عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة الاسبوع الماضي في البرازيل، في صفحته على موقع انستاغرام الاربعاء «أنا حزين للخسارة، وحزين أكثر لعدم قدرتي على مساعدة زملائي في أرض الملعب. برغم ذلك أنا فخور بمجهود الجميع. تهانينا ايها الشبان. هيا باريس!».

ويتقدم سان جرمان الذي يهيمن على المسابقات المحلية، بفارق شاسع مع مطارديه، اذ يتصدر الدوري المحلي بفارق 14 نقطة عن موناكو الثاني وحامل اللقب، فاصبح على مشارف استعادة اللقب، وبجعبته ستة انتصارات متتالية.

ولا يشكل حضور ميتز الى باريس اي خطر على ترسانة النجوم، بعد فوز المتصدر ذهابا 5-1، ونظرا لموقع ميتز في ذيل الترتيب واكتفائه بالفوز 5 مرات في 28 مباراة.

وسيكون بمقدور موناكو حامل اللقب تقليص الفارق الى 11 نقطة موقتا مع المتصدر، عندما يفتتح المرحلة على ارض ستراسبورغ اليوم.

وحقق موناكو نقلة نوعية، اذ لم يخسر منذ نهاية نوفمبر الماضي، ليتفوق لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على مرسيليا وليون في الترتيب.

ويعود الى ليون هدافه الكولومبي راداميل فالكاو ومدافعه البولندي كميل غليك لتعافي الاول من الاصابة وانتهاء ايقاف الثاني. واشار جارديم الى ان فالكاو المصاب بفخذه الايسر في 4 فبراير الماضي «قد يستخدم» في تشكيلته «لكنه لم يستعد بعد مستواه».باريس - أف ب